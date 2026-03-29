Chance Dorado Noche: resultado del último sorteo hoy domingo 29 de marzo de 2026

El chance Dorado Noche se mantiene como una de las opciones más seguidas por los jugadores en Colombia, gracias a su variedad de premios y a un sistema de apuestas que permite elegir diferentes formas de ganar.



Resultado del Dorado Noche hoy 29 de marzo de 2026

El número ganador del chance Dorado Noche de este domingo 29 de marzo de 2026 es: 6769 - 2



Número ganador: 6769

Dos últimas cifras: 69

Tres últimas cifras: 769

La quinta: 2

Cómo paga el Dorado Noche según la modalidad

Uno de los aspectos más relevantes de este sorteo es su esquema de pagos, el cual cambia dependiendo de la modalidad seleccionada y la exactitud del número elegido.

La tabla de premios se distribuye así:



Cuatro cifras directo (orden exacto): paga 4.500 veces lo apostado

Cuatro cifras combinado (sin importar el orden): 208 veces la apuesta

Tres últimas cifras directo: 400 veces el valor jugado

Tres últimas cifras combinado: 83 veces la inversión

Dos últimas cifras en orden (pata): 50 veces lo apostado

Última cifra (uña): cinco veces la apuesta

Este sistema permite que los participantes definan su estrategia. Algunos prefieren arriesgarse por el premio mayor acertando las cuatro cifras exactas, mientras otros optan por modalidades con mayor probabilidad de acierto, aunque con ganancias más bajas.



Días y horario del sorteo

El Dorado Noche no se juega diariamente, lo que lo diferencia de otros sorteos similares. Sus resultados se conocen únicamente en fechas específicas:



Sábados

Domingos

Lunes festivos

El número ganador se publica después de las 10:00 de la noche, una vez concluido el sorteo. Este horario es clave para los jugadores que siguen de cerca cada jornada.



Apostar en línea de manera legal en Colombia

El acceso al Dorado Noche también se ha trasladado al entorno digital. Actualmente, es posible participar a través de plataformas autorizadas, sin necesidad de acudir a puntos físicos.

En Colombia, estas operaciones están vigiladas por Coljuegos, entidad que regula los juegos de azar y vela por su transparencia. El proceso para apostar en línea incluye registro, validación de identidad, recarga de saldo, elección del número y confirmación de la apuesta.



Utilizar operadores legales garantiza mayor seguridad y respaldo en caso de obtener un premio.



Requisitos para cobrar un premio

Para hacer efectivo el cobro, los ganadores deben cumplir con ciertas condiciones. En general, los premios iguales o superiores a $100.000 pueden reclamarse en puntos autorizados.

Entre los requisitos principales se encuentran:



Ser mayor de edad

Presentar el tiquete original en buen estado

Entregar copia del documento de identidad

Cumplir con estas exigencias facilita el proceso y evita contratiempos al momento de recibir el dinero.

Últimos resultados de Dorado Noche

Consultar los resultados recientes es una práctica habitual entre los jugadores interesados en este sorteo. Estos han sido algunos de los números ganadores más recientes:

