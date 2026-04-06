Chontico Día, resultado del último sorteo hoy, lunes 6 de abril de 2026

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El chance Chontico Día se mantiene como uno de los sorteos más consultados en el suroccidente del país, especialmente en el Valle del Cauca. Su realización diaria y la variedad de opciones de juego lo han posicionado como una alternativa frecuente entre quienes buscan probar suerte y consultar resultados de manera constante.
El número ganador del chance Chontico Día para este lunes 6 de abril de 2026 fue el (en minutos). La organización felicitó a todos los ganadores y recomendó verificar el tiquete con un vendedor autorizado para confirmar el premio.
El sorteo del Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 p. m. Minutos después, los resultados oficiales son divulgados a través de canales autorizados y puntos de venta, lo que facilita a los jugadores verificar rápidamente si acertaron en su apuesta.
Este juego ofrece varias modalidades de apuesta, diseñadas para ajustarse a distintos niveles de riesgo y estrategias de los participantes:
Estas alternativas permiten optar por premios más altos o incrementar las probabilidades de acierto, dependiendo de la modalidad elegida.
Uno de los aspectos que ha impulsado la popularidad de este sorteo es su accesibilidad económica. Los valores de apuesta están definidos de la siguiente manera:
Esto permite que cada jugador ajuste su inversión según su presupuesto.
El proceso para reclamar premios depende del monto ganado, aunque existen requisitos básicos que aplican en todos los casos:
Adicionalmente, pueden solicitarse otros documentos según el valor del premio:
Gracias a su mecánica sencilla, sorteos diarios y reglas claras para el cobro de premios, el Chontico Día continúa consolidándose como una de las opciones preferidas por los apostadores en Colombia.