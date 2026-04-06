Chontico Día, resultado del último sorteo hoy, lunes 6 de abril de 2026

El chance Chontico Día se mantiene como uno de los sorteos más consultados en el suroccidente del país, especialmente en el Valle del Cauca. Su realización diaria y la variedad de opciones de juego lo han posicionado como una alternativa frecuente entre quienes buscan probar suerte y consultar resultados de manera constante.



Resultado del Chontico Día hoy, lunes 6 de abril de 2026

El número ganador del chance Chontico Día para este lunes 6 de abril de 2026 fue el (en minutos). La organización felicitó a todos los ganadores y recomendó verificar el tiquete con un vendedor autorizado para confirmar el premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega el Chontico Día?

El sorteo del Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 p. m. Minutos después, los resultados oficiales son divulgados a través de canales autorizados y puntos de venta, lo que facilita a los jugadores verificar rápidamente si acertaron en su apuesta.



Cómo se juega el chance Chontico Día

Este juego ofrece varias modalidades de apuesta, diseñadas para ajustarse a distintos niveles de riesgo y estrategias de los participantes:



4 cifras directo (superpleno): se debe acertar el número completo en el orden exacto.

4 cifras combinado: se gana al acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

3 cifras combinado: permite acertar las cifras sin importar el orden.

2 cifras (pata): se gana al acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

1 cifra (uña): se acierta únicamente la última cifra.

Estas alternativas permiten optar por premios más altos o incrementar las probabilidades de acierto, dependiendo de la modalidad elegida.



Cuánto cuesta apostar al Chontico Día

Uno de los aspectos que ha impulsado la popularidad de este sorteo es su accesibilidad económica. Los valores de apuesta están definidos de la siguiente manera:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Esto permite que cada jugador ajuste su inversión según su presupuesto.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

El proceso para reclamar premios depende del monto ganado, aunque existen requisitos básicos que aplican en todos los casos:



Presentar el tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Adicionalmente, pueden solicitarse otros documentos según el valor del premio:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos

Entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT

Mayor a 182 UVT: se debe presentar certificación bancaria vigente (con máximo 30 días de expedición); el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles

Gracias a su mecánica sencilla, sorteos diarios y reglas claras para el cobro de premios, el Chontico Día continúa consolidándose como una de las opciones preferidas por los apostadores en Colombia.