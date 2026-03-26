Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy jueves 26 de marzo de 2026

El chance Chontico Noche se mantiene como uno de los sorteos más consultados en el suroccidente colombiano, especialmente en el Valle del Cauca. A diario, miles de jugadores están atentos a las cifras ganadoras, impulsados por su formato sencillo y la facilidad para verificar los resultados, lo que lo consolida como una de las opciones más populares dentro de los juegos de azar en Colombia.



Resultado oficial del Chontico Noche – 26 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el jueves 26 de marzo de 2026, el resultado oficial del Chontico Noche fue:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Estos resultados corresponden al sorteo más reciente y son la referencia principal para que los jugadores validen sus tiquetes y verifiquen si obtuvieron algún premio.



¿A qué hora juega el Chontico Noche?

El Chontico Noche se juega todos los días del año, con horarios que varían según la jornada:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además de esta modalidad, existen otras opciones como Chontico Día y Súper Chontico Noche, que amplían las posibilidades de participación para los jugadores.



Modalidades de juego del Chontico Noche

Uno de los principales atractivos de este chance es la variedad de apuestas disponibles, lo que permite adaptarse a diferentes estrategias y presupuestos:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar el número completo en orden exacto

acertar el número completo en orden exacto Combinado cuatro cifras: acertar el número sin importar el orden

acertar el número sin importar el orden Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden

acertar las tres últimas cifras en orden Combinado tres cifras: coincidir sin importar la posición

coincidir sin importar la posición Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden

acertar las dos últimas cifras en orden Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra

¿Cuánto cuesta apostar al Chontico Noche?

El valor de la apuesta es otro de los factores que impulsa su popularidad:



Apuesta mínima: $500 pesos

$500 pesos Apuesta máxima: $10.000 pesos

Esto facilita la participación tanto de jugadores frecuentes como ocasionales.



Cómo jugar Chontico Noche en línea en Colombia

Actualmente, es posible participar en el Chontico Noche a través de plataformas autorizadas y reguladas por Coljuegos. El proceso suele ser sencillo:



Crear una cuenta en una plataforma autorizada Validar la identidad del usuario Recargar saldo Elegir el sorteo, el número y la modalidad Confirmar la apuesta

Esta alternativa permite jugar desde cualquier lugar sin necesidad de acudir a un punto físico.



Requisitos para reclamar premios del Chontico Noche

Los ganadores deben cumplir con ciertos requisitos para hacer efectivo el cobro del premio:



Presentar el tiquete original en buen estado

Mostrar documento de identidad con copia

Dependiendo del monto ganado, pueden solicitarse documentos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos

documentos básicos Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el Formato SIPLAFT

diligenciar el Formato SIPLAFT Desde 182 UVT: certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días)

Cumplir con estas condiciones es clave para evitar inconvenientes al momento de reclamar el premio.



Últimos resultados del Chontico Noche

Estos fueron los resultados más recientes del sorteo:



25 de marzo de 2026: 5087 - 1.

5087 - 1. 24 de marzo de 2026: 6280 - 3

6280 - 3 23 de marzo de 2026: 2342 - 0

2342 - 0 22 de marzo de 2026: 6704 - 7

Consultar el historial reciente puede ser útil para quienes siguen de cerca las cifras ganadoras.