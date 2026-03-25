Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy miércoles 25 de marzo de 2026

El chance Chontico Noche continúa siendo uno de los sorteos más consultados en el suroccidente colombiano, especialmente en el Valle del Cauca, donde miles de jugadores revisan a diario las cifras ganadoras. Su formato sencillo, sumado a la facilidad para verificar los resultados, lo mantiene como una de las opciones más populares dentro de los juegos de azar en Colombia.



Resultado oficial del Chontico Noche del 25 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el miércoles 25 de marzo de 2026, el resultado oficial del Chontico Noche fue:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Estos resultados corresponden al sorteo más reciente y son la referencia principal para que los jugadores validen sus tiquetes y revisen si obtuvieron algún premio.



¿A qué hora juega el Chontico Noche?

El Chontico Noche se juega todos los días del año y sus horarios varían según la jornada:



Lunes a viernes : 7:00 p. m.

: 7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además de este sorteo, los jugadores también pueden encontrar otras modalidades como Chontico Día y Súper Chontico Noche, que amplían las posibilidades de participación.



Modalidades de juego del Chontico Noche

Uno de los aspectos que más llama la atención del Chontico Noche es la variedad de formas de apuesta disponibles. Estas son algunas de las más conocidas:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar el número completo en el orden exacto.

acertar el número completo en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: ganar sin importar el orden.

ganar sin importar el orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden.

acertar las tres últimas cifras en orden. Combinado tres cifras: c oincidir sin importar la posición.

oincidir sin importar la posición. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden.

acertar las dos últimas cifras en orden. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Gracias a estas opciones, cada jugador puede elegir la modalidad que mejor se ajuste a su presupuesto o estrategia de juego.



¿Cuánto cuesta apostar al Chontico Noche?

El valor de la apuesta es uno de los factores que ha impulsado la popularidad de este chance:



Apuesta mínima : $500 pesos

: $500 pesos Apuesta máxima: $10.000 pesos

Esto permite que tanto jugadores frecuentes como ocasionales puedan participar con facilidad.



Cómo jugar Chontico Noche en línea en Colombia

Actualmente, también es posible jugar chance en línea en Colombia a través de plataformas autorizadas y reguladas por Coljuegos. El proceso suele ser rápido y práctico:



Crear una cuenta en una plataforma autorizada

Validar la identidad del usuario

Recargar saldo

Elegir el sorteo, el número y la modalidad

Confirmar la apuesta

Esta opción facilita la participación desde cualquier lugar, sin necesidad de acudir a un punto físico.

Requisitos para reclamar premios del Chontico Noche

Quienes resulten ganadores deben presentar algunos documentos básicos para reclamar el premio. Entre los requisitos principales están:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad con copia

Además, según el valor ganado, pueden exigirse documentos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos

Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el Formato SIPLAFT

Desde 182 UVT: presentar certificación bancaria vigente, con fecha no mayor a 30 días

Cumplir con estos requisitos es fundamental para realizar el cobro sin inconvenientes.



Últimos resultados del Chontico Noche

Estos fueron los resultados más recientes del sorteo:



24 de marzo de 2026: 6280 - 3

6280 - 3 23 de marzo de 2026: 2342 - 0

2342 - 0 22 de marzo de 2026: 6704 - 7

Consultar el historial reciente puede ser útil para quienes hacen seguimiento frecuente a las cifras ganadoras.