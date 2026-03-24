Resultado de Chontico Noche, último sorteo hoy martes 24 de marzo de 2026

El chance Chontico Noche se mantiene como uno de los sorteos más populares en el suroccidente colombiano, especialmente en el Valle del Cauca, donde miles de jugadores siguen diariamente sus resultados. Su dinámica sencilla, junto con la facilidad para consultar las cifras ganadoras, lo han convertido en una opción habitual dentro del mercado de juegos de azar en Colombia.



Resultado oficial del Chontico Noche – 24 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el martes 24 de marzo de 2026, el resultado oficial del Chontico Noche fue el siguiente:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Estos resultados corresponden al sorteo más reciente y son clave para que los jugadores verifiquen sus tiquetes y confirmen si obtuvieron algún premio.



Horarios del sorteo Chontico Noche

El Chontico Noche se juega todos los días del año y cuenta con horarios definidos según la jornada:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además, existen otras opciones como Chontico Día y Súper Chontico Noche, que amplían las oportunidades de participación a lo largo del día.



Modalidades de juego del Chontico Noche

Uno de los principales atractivos de este sorteo es la variedad de modalidades disponibles, que permiten diferentes formas de ganar:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar el número completo en orden exacto.

acertar el número completo en orden exacto. Combinado cuatro cifras: ganar sin importar el orden.

ganar sin importar el orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden.

acertar las tres últimas cifras en orden. Combinado tres cifras: coincidir sin importar la posición.

coincidir sin importar la posición. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden.

acertar las dos últimas cifras en orden. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Esta diversidad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su estrategia y presupuesto.



¿Cuánto cuesta apostar al Chontico Noche?

El costo de participación es accesible para distintos tipos de jugadores:



Apuesta mínima: $500 pesos

$500 pesos Apuesta máxima: $10.000 pesos

Estos valores facilitan el acceso tanto a jugadores ocasionales como habituales.



Cómo jugar chance en línea en Colombia

El crecimiento de las plataformas digitales ha permitido que cada vez más personas participen en el Chontico Noche de forma virtual. En Colombia, este tipo de juegos está regulado por Coljuegos.

Para apostar en línea, el proceso es sencillo:



Crear una cuenta en un portal autorizado Validar la identidad del usuario Recargar saldo Elegir el sorteo, número y modalidad Confirmar la apuesta

Esto permite jugar desde cualquier lugar sin necesidad de acudir a puntos físicos.

Requisitos para reclamar premios

Quienes resulten ganadores deben cumplir con ciertos requisitos para reclamar sus premios:



Presentar el tiquete original en buen estado

Mostrar documento de identidad con copia

Según el monto ganado:



Menos de 48 UVT: documentos básicos

documentos básicos Entre 48 y 181 UVT: diligenciar Formato SIPLAFT

diligenciar Formato SIPLAFT Desde 182 UVT: presentar certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días)

Cumplir con estos requisitos es fundamental para garantizar el pago sin inconvenientes.



Últimos resultados del Chontico Noche

Estos han sido los resultados más recientes del sorteo:



24 de marzo de 2026: 2342 - 0.

2342 - 0. 22 de marzo de 2026: 6704 - 7

6704 - 7 21 de marzo de 2026: 3890 - 9

3890 - 9 20 de marzo de 2026: 3192 - 4

Estos datos permiten a los jugadores hacer seguimiento al comportamiento reciente de las cifras ganadoras.