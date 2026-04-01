Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy miércoles 1 de abril de 2026

El chance Chontico Noche continúa posicionándose como uno de los sorteos más consultados en el suroccidente del país, especialmente en el Valle del Cauca, donde miles de jugadores revisan a diario los resultados con la expectativa de acertar la combinación ganadora.



Resultado oficial Chontico Noche – 1 de abril de 2026

En el sorteo realizado el miércoles 1 de abril de 2026, el resultado oficial fue: 0321 - 5.



Número ganador: 0321.

Dos últimas cifras: 21.

Tres últimas cifras: 321.

Quinta balota: 5.

Estos datos corresponden al sorteo más reciente y son los únicos válidos al momento de verificar si un tiquete resultó ganador.

Horario del sorteo Chontico Noche

El sorteo se juega todos los días del año, con horarios definidos según la jornada:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además de la jornada nocturna, existen otras modalidades como Chontico Día y Súper Chontico Noche, lo que amplía las opciones para los apostadores.



Modalidades de juego

Uno de los factores clave de su popularidad es la variedad de formas de apuesta disponibles:



Cuatro cifras directo o superpleno: acierto exacto en orden

acierto exacto en orden Combinado cuatro cifras: acierto sin importar el orden

acierto sin importar el orden Tres cifras directo: últimas tres cifras exactas

últimas tres cifras exactas Combinado tres cifras: en cualquier orden

en cualquier orden Dos cifras o pata: últimas dos cifras en orden

últimas dos cifras en orden Una cifra o uña: última cifra

Estas opciones permiten adaptar la apuesta según la estrategia de cada jugador.



Cuánto cuesta apostar

El Chontico Noche se caracteriza por su accesibilidad económica:



Apuesta mínima: $500 pesos

$500 pesos Apuesta máxima: $10.000 pesos

Esto facilita la participación de diferentes públicos sin necesidad de realizar grandes inversiones.



Cómo jugar en línea en Colombia

Actualmente, también es posible jugar a través de plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, siguiendo estos pasos:



Registro en la plataforma Validación de identidad Recarga de saldo Elección del número y modalidad Confirmación de la apuesta

Esta modalidad se ha convertido en una alternativa práctica para quienes prefieren jugar sin desplazarse.

Requisitos para reclamar premios

Para cobrar un premio, el jugador debe presentar:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad y copia

Dependiendo del monto ganado, se pueden exigir requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentación básica

documentación básica Entre 48 y 181 UVT: formato SIPLAFT

formato SIPLAFT Desde 182 UVT: certificación bancaria (máximo 30 días de expedición)

Tener estos documentos al día agiliza el proceso de pago.



Últimos resultados recientes

31 de marzo de 2026: 6481 - 3.

6481 - 3. 30 de marzo de 2026: 1445 - 0

1445 - 0 29 de marzo de 2026: 6724 - 7

6724 - 7 28 de marzo de 2026: 0549 - 1

0549 - 1 27 de marzo de 2026: 0006 - 6

Recomendación final

Consultar los resultados es clave para verificar una apuesta, pero siempre se recomienda confirmarlos en canales oficiales antes de iniciar cualquier proceso de cobro. Asimismo, es fundamental conservar el tiquete en buen estado y revisar cuidadosamente tanto el número completo como sus terminaciones y la quinta balota.