Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy miércoles 1 de abril de 2026

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El chance Chontico Noche continúa posicionándose como uno de los sorteos más consultados en el suroccidente del país, especialmente en el Valle del Cauca, donde miles de jugadores revisan a diario los resultados con la expectativa de acertar la combinación ganadora.
En el sorteo realizado el miércoles 1 de abril de 2026, el resultado oficial fue: 0321 - 5.
El sorteo se juega todos los días del año, con horarios definidos según la jornada:
Además de la jornada nocturna, existen otras modalidades como Chontico Día y Súper Chontico Noche, lo que amplía las opciones para los apostadores.
Uno de los factores clave de su popularidad es la variedad de formas de apuesta disponibles:
Estas opciones permiten adaptar la apuesta según la estrategia de cada jugador.
El Chontico Noche se caracteriza por su accesibilidad económica:
Esto facilita la participación de diferentes públicos sin necesidad de realizar grandes inversiones.
Actualmente, también es posible jugar a través de plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, siguiendo estos pasos:
Esta modalidad se ha convertido en una alternativa práctica para quienes prefieren jugar sin desplazarse.
Para cobrar un premio, el jugador debe presentar:
Dependiendo del monto ganado, se pueden exigir requisitos adicionales:
Tener estos documentos al día agiliza el proceso de pago.
Consultar los resultados es clave para verificar una apuesta, pero siempre se recomienda confirmarlos en canales oficiales antes de iniciar cualquier proceso de cobro. Asimismo, es fundamental conservar el tiquete en buen estado y revisar cuidadosamente tanto el número completo como sus terminaciones y la quinta balota.