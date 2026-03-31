Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy martes 31 de marzo de 2026

El chance Chontico Noche sigue consolidándose como uno de los sorteos más consultados en el suroccidente de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde diariamente miles de personas revisan los resultados oficiales con la esperanza de acertar la combinación ganadora.



Resultado oficial del Chontico Noche del 31 de marzo de 2026

En el sorteo realizado este martes, 31 de marzo de 2026, el resultado oficial del Chontico Noche fue el siguiente:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Estos datos corresponden al sorteo más reciente y son los que deben tener en cuenta los apostadores al momento de verificar si su tiquete resultó ganador.



¿A qué hora juega el Chontico Noche?

El sorteo del Chontico Noche se juega todos los días del año, aunque su horario cambia según el día de la semana:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además de esta modalidad nocturna, los jugadores también pueden encontrar otras opciones como Chontico Día y Súper Chontico Noche, lo que amplía las posibilidades de participación durante la jornada.



Modalidades de juego del Chontico Noche

Uno de los aspectos que ha fortalecido la popularidad de este chance es la variedad de formas en las que se puede apostar. Cada modalidad ofrece una opción distinta según la estrategia o preferencia del jugador:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar el número exacto en el orden correcto

acertar el número exacto en el orden correcto Combinado cuatro cifras: a certar las cuatro cifras sin importar el orden

certar las cuatro cifras sin importar el orden Tres cifras directo: acertar exactamente las tres últimas cifras

acertar exactamente las tres últimas cifras Combinado tres cifras: acertar esas tres cifras en cualquier orden

acertar esas tres cifras en cualquier orden Dos cifras o pata : acertar las dos últimas cifras en orden

: acertar las dos últimas cifras en orden Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra

Esta diversidad permite que tanto jugadores frecuentes como nuevos participantes encuentren una modalidad que se ajuste a su forma de apostar.



¿Cuánto cuesta apostar al Chontico Noche?

Uno de los puntos que más llama la atención de este sorteo es que permite jugar con montos accesibles, lo que ha favorecido su alcance entre diferentes públicos.

Los valores permitidos para apostar son:



Apuesta mínima: $500 pesos

Apuesta máxima: $10.000 pesos

Esto permite que cada persona defina cuánto desea invertir de acuerdo con su presupuesto, sin necesidad de realizar apuestas elevadas.



Cómo jugar Chontico Noche en línea en Colombia

Actualmente, el Chontico Noche también se puede jugar por internet a través de plataformas autorizadas en Colombia, bajo supervisión de Coljuegos.

Por lo general, el proceso para apostar en línea incluye:



Registro en la plataforma

Validación de identidad

Recarga de saldo

Elección del número y la modalidad de juego

Confirmación de la apuesta

Esta alternativa se ha convertido en una opción práctica para quienes prefieren participar sin desplazarse a un punto físico.

Requisitos para reclamar premios del Chontico Noche

Para reclamar un premio del Chontico Noche, el apostador debe presentar el tiquete original en buen estado, junto con su documento de identidad y una copia del mismo.



Dependiendo del valor ganado, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentación básica

documentación básica Entre 48 y 181 UVT: diligenciamiento del Formato SIPLAFT

diligenciamiento del Formato SIPLAFT Desde 182 UVT: certificación bancaria vigente con máximo 30 días de expedición

Tener estos documentos al día puede facilitar el proceso de cobro y evitar contratiempos al momento de reclamar el premio.



Últimos resultados del Chontico Noche

Quienes siguen este sorteo suelen revisar con frecuencia los resultados recientes para llevar un control de las cifras ganadoras. Estos fueron algunos de los números más recientes:



30 de marzo de 2026: 1445 - 0.

1445 - 0. 29 de marzo de 2026: 6724 - 7

6724 - 7 28 de marzo de 2026: 0549 - 1

0549 - 1 27 de marzo de 2026: 0006 - 6

Recomendación final para los jugadores

Aunque revisar los resultados del Chontico Noche es fundamental para saber si una apuesta fue acertada, siempre es recomendable confirmar la información a través de canales oficiales antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.

Además, se sugiere conservar el tiquete en buen estado y verificar con atención tanto el número completo como las terminaciones y la quinta balota, según la modalidad jugada.

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