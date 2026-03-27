Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy viernes 27 de marzo de 2026

El chance Chontico Noche continúa siendo uno de los sorteos más consultados en el suroccidente colombiano, especialmente en el Valle del Cauca, donde miles de jugadores revisan cada día las cifras ganadoras. Su formato sencillo, sumado a la facilidad para verificar los resultados, lo mantiene como una de las opciones más populares dentro de los juegos de azar en Colombia.



Resultado oficial del Chontico Noche del 27 de marzo de 2026

En el sorteo realizado este viernes 27 de marzo de 2026, el resultado oficial del Chontico Noche fue

Resultado ganador:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Estos resultados corresponden al sorteo más reciente y son la referencia principal para que los jugadores validen sus tiquetes y revisen si obtuvieron algún premio.



¿A qué hora juega el Chontico Noche?

El Chontico Noche se juega todos los días del año, aunque sus horarios cambian según la fecha:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además de esta modalidad, los jugadores también pueden encontrar otras opciones como Chontico Día y Súper Chontico Noche, que amplían las alternativas de participación.



Modalidades de juego del Chontico Noche

Uno de los aspectos que más atrae a los apostadores es la variedad de formas en las que se puede jugar. Estas son algunas de las modalidades más comunes:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar el número completo en el orden exacto

acertar el número completo en el orden exacto Combinado cuatro cifras: acertar el número sin importar el orden

acertar el número sin importar el orden Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden

acertar las tres últimas cifras en orden Combinado tres cifras: coincidir con las cifras sin importar la posición

coincidir con las cifras sin importar la posición Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden

acertar las dos últimas cifras en orden Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra

Esta diversidad permite que cada jugador elija la apuesta que mejor se ajuste a su estrategia o presupuesto.



¿Cuánto cuesta apostar al Chontico Noche?

Otro de los factores que ha impulsado la popularidad del Chontico Noche es que permite participar con montos accesibles.



Apuesta mínima: $500 pesos

$500 pesos Apuesta máxima: $10.000 pesos

Esto facilita que tanto jugadores frecuentes como ocasionales puedan ingresar al sorteo con diferentes niveles de inversión.



Cómo jugar Chontico Noche en línea en Colombia

Actualmente, los usuarios también pueden apostar al Chontico Noche a través de plataformas autorizadas y reguladas por Coljuegos, lo que permite participar sin necesidad de acudir a un punto físico.

El proceso suele ser sencillo y se resume en estos pasos:



Crear una cuenta en una plataforma autorizada Validar la identidad del usuario Recargar saldo Elegir el sorteo, el número y la modalidad de apuesta Confirmar la jugada

Esta opción digital se ha convertido en una alternativa práctica para quienes prefieren jugar desde casa o desde cualquier lugar.

Requisitos para reclamar premios del Chontico Noche

Quienes resulten ganadores deben cumplir con ciertos requisitos para hacer efectivo el cobro de su premio. Entre los documentos básicos se encuentran:



Presentar el tiquete original en buen estado

Mostrar el documento de identidad junto con su copia

Además, según el monto ganado, pueden solicitarse documentos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos

documentos básicos Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el Formato SIPLAFT

diligenciar el Desde 182 UVT: presentar una certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días)

Cumplir con estas condiciones es fundamental para evitar inconvenientes al momento de reclamar el dinero.



Últimos resultados del Chontico Noche

Para quienes siguen de cerca el comportamiento reciente del sorteo, estos fueron los resultados más recientes:



26 de marzo de 2026: 8270 - 4.

8270 - 4. 25 de marzo de 2026: 5087 - 1

5087 - 1 24 de marzo de 2026: 6280 - 3

Consultar el historial reciente puede ser útil para quienes acostumbran revisar tendencias, repetir combinaciones o simplemente llevar un control de las cifras ganadoras.



Recomendación final para los jugadores

El resultado del Chontico Noche del 26 de marzo de 2026 ya quedó definido con el número 8270 - 4, por lo que quienes participaron en este sorteo ya pueden comparar su tiquete y validar si acertaron alguna de las modalidades disponibles.

Como siempre, se recomienda verificar la información únicamente con los resultados oficiales y conservar el tiquete en buen estado, ya que este documento es indispensable en caso de resultar ganador.