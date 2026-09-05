Dorado Noche, último sorteo hoy sábado 5 de septiembre de 2026

El Dorado Noche es uno de los juegos de chance más consultados en Bogotá y Cundinamarca. Los jugadores revisan el resultado para comprobar si las cifras de su apuesta coinciden con el número ganador del sorteo.

Este chance, administrado por Paga Todo, cuenta con diferentes modalidades que permiten apostar con cuatro, tres, dos o una cifra, según la alternativa escogida.

Resultado del Dorado Noche hoy, 5 de septiembre de 2026

El número ganador del chance Dorado Noche de este sábado 5 de septiembre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

Los resultados también pueden consultarse en puntos autorizados de Paga Todo y en las plataformas habilitadas para este servicio.

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¿A qué hora juega el Dorado Noche?

El Dorado Noche tiene horarios diferentes de acuerdo con el día:



Sábados: 10:15 p. m.

10:15 p. m. Domingos y festivos: entre las 7:00 p. m. y las 7:25 p. m.

Por eso, quienes participan deben tener en cuenta la programación correspondiente para consultar el resultado una vez finalizado el sorteo.

¿Cómo jugar el Dorado Noche?

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El jugador puede escoger entre varias modalidades y seleccionar las cifras con las que desea participar. Para obtener el premio, debe coincidir con el resultado oficial según las condiciones de la apuesta.

Estas son las principales modalidades:



Cuatro cifras directo: las cuatro cifras deben coincidir exactamente y en el mismo orden.

las cuatro cifras deben coincidir exactamente y en el mismo orden. Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras deben acertarse, pero pueden estar en cualquier orden.

las cuatro cifras deben acertarse, pero pueden estar en cualquier orden. Tres últimas directo: se deben acertar las tres últimas cifras en el mismo orden.

se deben acertar las tres últimas cifras en el mismo orden. Tres últimas combinado: las tres últimas cifras deben coincidir sin importar su orden.

las tres últimas cifras deben coincidir sin importar su orden. Dos últimas o pata: se deben acertar las dos últimas cifras.

se deben acertar las dos últimas cifras. Una cifra o uña: se debe acertar únicamente la última cifra.

¿Cuánto paga el Dorado Noche?

El valor del premio depende de la modalidad seleccionada y del monto apostado. De acuerdo con el plan de premios:



Cuatro cifras directo: hasta 4.500 veces el valor apostado.

hasta 4.500 veces el valor apostado. Cuatro cifras combinado: hasta 208 veces.

hasta 208 veces. Tres últimas directo: hasta 400 veces.

hasta 400 veces. Tres últimas combinado: hasta 83 veces.

hasta 83 veces. Dos últimas o pata: 50 veces.

50 veces. Una cifra o uña: 5 veces.

¿Cómo reclamar un premio del Dorado Noche?

Los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse en puntos autorizados.

Para realizar el proceso, el ganador debe:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original, correctamente diligenciado.

Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía.

Es importante conservar el tiquete en buen estado para adelantar el proceso de reclamación correspondiente.