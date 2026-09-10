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Sinuano Día hoy 10 de septiembre 2026: resultado último sorteo este jueves

El chance Sinuano Día juega todos los días a las 2:30 p. m. Consulte aquí el número ganador del sorteo de hoy, jueves 10 de septiembre de 2026.

Sinuano Día
Sinuano Día
Foto: ChatGPT
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de sept, 2026

El chance Sinuano Día es uno de los juegos de azar más populares de la Costa Caribe colombiana. Miles de apostadores participan diariamente en este sorteo, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.

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El número ganador del chance Sinuano Día de este jueves 10 de septiembre de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

  • Número ganador: 
  • Dos últimas cifras: 
  • Tres últimas cifras: 
  • La quinta: 

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¿A qué hora juega Sinuano Día?

El sorteo de Sinuano Día se realiza todos los días. Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 2:30 p. m., una vez finaliza el proceso de sorteo.

Cómo se juega el Chance Sinuano Día

Este juego ofrece diferentes modalidades de apuesta que premian a los participantes según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el número ganador.

  • Cuatro cifras directo o superpleno: Consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador exactamente en el mismo orden del sorteo.
  • Combinado cuatro cifras: Premia a quienes acierten las cuatro cifras sin importar el orden en que aparezcan.
  • Tres cifras directo: Se obtiene premio al acertar las tres últimas cifras en el orden exacto del resultado.
  • Combinado tres cifras: Permite ganar acertando las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras o pata: Consiste en acertar las dos últimas cifras exactamente como fueron sorteadas.
  • Una cifra o uña: Corresponde a acertar únicamente la última cifra del número ganador.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Sinuano Día?

El proceso para reclamar premios depende del valor ganado. Sin embargo, existen algunos documentos básicos que deben presentarse en todos los casos.

Documentos fundamentales para cualquier premio

  • Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible del documento de identidad.

Premios inferiores a 48 UVT

Los ganadores únicamente deberán presentar los documentos básicos mencionados anteriormente.

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Premios entre 48 y 181 UVT

Además de los requisitos fundamentales, será necesario diligenciar y entregar el Formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados.

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Premios superiores a 182 UVT

Los ganadores deberán presentar toda la documentación anterior y una certificación bancaria expedida con una vigencia máxima de 30 días y a nombre de la persona que registró el tiquete.

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