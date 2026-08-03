Las razones del cierre de Propal, principal productor de papel y cartón en Colombia

La industria colombiana enfrenta un golpe histórico con el anuncio del cierre definitivo de Propal, la emblemática productora de papel de la Organización Carvajal. Tras décadas de ser el proveedor principal de resmas y cartulinas en el país, la compañía ha sucumbido ante un entorno económico que su presidente de junta, Pedro Felipe Carvajal, describe como "inviable".

Un mercado global saturado y competencia desleal

El principal detonante de esta crisis es una sobreoferta estructural en el mercado global, impulsada mayoritariamente por la entrada de nueva capacidad de producción desde Asia. Según explicó Pedro Felipe Carvajal, el mercado global es de aproximadamente 80 millones de toneladas, pero hoy existe un exceso de 5 millones de toneladas que ha desplomado los precios.

Carvajal señaló que la competencia proviene de potencias como China, Brasil e Indonesia, países que cuentan con subsidios gubernamentales que les permiten ofrecer precios "artificialmente bajos".

"La diferencia puede oscilar entre un 20 o 25%", afirmó el directivo, añadiendo que mientras otros países protegen sus industrias con aranceles del 80% o 90%, Colombia es sumamente vulnerable.



"Países que no tienen protección son muy vulnerables y en el caso de Colombia pues hoy, lamentablemente tenemos que dar esta triste noticia".

El "lastre estructural" de la economía local

Más allá de la presión externa, Propal enfrentó una "suma de factores" internos que minaron su competitividad. Carvajal destacó que la reevaluación del peso colombiano, que alcanzó un 30% en los últimos 12 meses, fue un golpe crítico frente a competidores como Indonesia, cuya moneda se devaluó un 10% en el mismo periodo.

A esto se sumaron costos financieros elevados por la inflación, precios de energía "disparados" y lo que calificó como una carga tributaria excesiva

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"Creo que tenemos las tasas impositivas en su conjunto más altas del mundo. Pues eso, digamos, crea un entorno que impone un lastre estructural para la empresa", sentenció Carvajal.

A pesar de que la empresa operaba en Guachené (Cauca) para aprovechar el bagazo de caña de azúcar como materia prima ecológica, estos factores terminaron por hacer la operación insostenible.

El fin de una era y el futuro de los trabajadores

Propal, que inició operaciones en 1957, representaba un nicho importante de sostenibilidad al usar fibra alternativa no maderable. La Organización Carvajal intentó salvar la filial inyectando 240,000 millones de pesos en los últimos años, pero el déficit mensual de caja de 15,000 millones de pesos obligó a tomar la decisión más dura en los 122 años del grupo.

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"Esta ha sido la decisión más dura que se ha tomado en la historia de la organización", confesó Carvajal. Respecto a los centenares de empleados que pierden su sustento, la empresa aseguró que el proceso de liquidación garantizará el pago total de las acreencias laborales y derechos de ley.

Escuche aquí la entrevista: