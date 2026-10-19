Más de 95.000 estudiantes recibirán pagos de Renta Joven: estas son las fechas del pago en octubre

El programa Renta Joven busca apoyar la permanencia de los jóvenes en sus estudios técnicos, tecnológicos y profesionales. En ese marco, Prosperidad Social confirmó la entrega del quinto ciclo de pagos de 2026, que beneficiará a 95.798 jóvenes del país entre el 21 y el 28 de octubre.

De acuerdo con la directora de la entidad, Sandra Suárez Pérez, los beneficiarios son estudiantes de entre 14 y 28 años que se encuentran en condición de pobreza o vulnerabilidad y cursan programas técnicos, tecnológicos o profesionales en instituciones públicas de educación superior, así como aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Publicidad

Los estudiantes recibirán $400.000 por concepto de permanencia. Además, quienes hayan obtenido un promedio de 4,0 o superior durante el primer semestre de 2026 recibirán $200.000 adicionales como reconocimiento a su excelencia académica. De esta manera, podrán recibir hasta $600.000.

Inician pagos de Renta Joven Porsperidad Social

¿Cuándo se pagará Renta Joven en octubre de 2026?

Publicidad

Según Prosperidad Social, 85.773 jóvenes tienen una cuenta activa y vigente en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF). Estos beneficiarios recibirán los recursos mediante abono directo a su cuenta de ahorros o a través de una billetera electrónica.

Los pagos se realizarán de manera escalonada durante tres días, de acuerdo con el último dígito del documento de identidad:



21 de octubre: documentos terminados en 1, 2 y 3.

22 de octubre: documentos terminados en 4, 5 y 6.

23 de octubre: documentos terminados en 7, 8, 9 y 0.

Fechas del pago de Renta Joven Prosperidad Social

Publicidad

Por su parte, los 10.025 estudiantes que no cuentan con un producto financiero habilitado para recibir el dinero podrán reclamarlo mediante giro entre el 21 y el 28 de octubre.

El pago estará disponible en los puntos habilitados de SuRed y SuperGiros en el territorio nacional. Los beneficiarios que necesiten consultar los puntos de atención por municipio podrán hacerlo a través del enlace dispuesto por la entidad.

¿Cuánto dinero se ha entregado con Renta Joven?

Publicidad

De acuerdo con Prosperidad Social, el programa ha destinado $48.374 millones a los componentes de permanencia y excelencia correspondientes al primer semestre de 2026. Estos recursos han beneficiado a 95.544 estudiantes de instituciones de educación superior.

A esta cifra se suman los recursos correspondientes al componente de permanencia de junio y julio de 2026, destinados a más de 250 aprendices del SENA.