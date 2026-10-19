Más de 95.000 estudiantes recibirán pagos de Renta Joven: estas son las fechas del pago en octubre

El programa Renta Joven busca apoyar la permanencia de los jóvenes en sus estudios técnicos, tecnológicos y profesionales. En ese marco, Prosperidad Social confirmó la entrega del quinto ciclo de pagos de 2026, que beneficiará a 95.798 jóvenes del país entre el 21 y el 28 de octubre.
De acuerdo con la directora de la entidad, Sandra Suárez Pérez, los beneficiarios son estudiantes de entre 14 y 28 años que se encuentran en condición de pobreza o vulnerabilidad y cursan programas técnicos, tecnológicos o profesionales en instituciones públicas de educación superior, así como aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
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Los estudiantes recibirán $400.000 por concepto de permanencia. Además, quienes hayan obtenido un promedio de 4,0 o superior durante el primer semestre de 2026 recibirán $200.000 adicionales como reconocimiento a su excelencia académica. De esta manera, podrán recibir hasta $600.000.
¿Cuándo se pagará Renta Joven en octubre de 2026?
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Según Prosperidad Social, 85.773 jóvenes tienen una cuenta activa y vigente en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF). Estos beneficiarios recibirán los recursos mediante abono directo a su cuenta de ahorros o a través de una billetera electrónica.
Los pagos se realizarán de manera escalonada durante tres días, de acuerdo con el último dígito del documento de identidad:
- 21 de octubre: documentos terminados en 1, 2 y 3.
- 22 de octubre: documentos terminados en 4, 5 y 6.
- 23 de octubre: documentos terminados en 7, 8, 9 y 0.
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Por su parte, los 10.025 estudiantes que no cuentan con un producto financiero habilitado para recibir el dinero podrán reclamarlo mediante giro entre el 21 y el 28 de octubre.
El pago estará disponible en los puntos habilitados de SuRed y SuperGiros en el territorio nacional. Los beneficiarios que necesiten consultar los puntos de atención por municipio podrán hacerlo a través del enlace dispuesto por la entidad.
¿Cuánto dinero se ha entregado con Renta Joven?
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De acuerdo con Prosperidad Social, el programa ha destinado $48.374 millones a los componentes de permanencia y excelencia correspondientes al primer semestre de 2026. Estos recursos han beneficiado a 95.544 estudiantes de instituciones de educación superior.
A esta cifra se suman los recursos correspondientes al componente de permanencia de junio y julio de 2026, destinados a más de 250 aprendices del SENA.