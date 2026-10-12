¿Cómo influyen las comidas en el riesgo de diabetes? En Blu Jeans, 12 de octubre de 2026

Actualizado: 12 de oct, 2026
El programa del lunes, 12 de octubre de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Mauro y Pili, y contó con las siguientes secciones:
- En Orgullo País se habló de la heladería "Florentina Hielo al Agua", un emprendimiento de Chinchiná y Manizales que busca reconstruirse tras el terremoto mediante la iniciativa "Un huequito para Florentina".
- En Un columnista nos contó se expuso la columna de Juan Ángel Asensio (presentada por María del Pilar Valencia), destacando el respaldo científico de la meditación para reducir el estrés y modificar la estructura cerebral
- En Tema Central se abordó la prevención y reversión de la diabetes tipo 2 con el doctor Gerardo Ochoa, aconsejando iniciar las comidas con fibra y proteína y caminar tras alimentarse
- En La máquina de la verdad se aclaró con Mónica Ávila Forero que la OMS define el burnout como un fenómeno ocupacional y no una enfermedad, advirtiendo que puede elevar riesgos cardíacos.
Escuche el programa completo aquí: