¿Cómo influyen las comidas en el riesgo de diabetes? En Blu Jeans, 12 de octubre de 2026

El programa del lunes, 12 de octubre de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Mauro y Pili, y contó con las siguientes secciones:



En Orgullo País se habló de la heladería "Florentina Hielo al Agua", un emprendimiento de Chinchiná y Manizales que busca reconstruirse tras el terremoto mediante la iniciativa "Un huequito para Florentina".

se habló de un emprendimiento de Chinchiná y Manizales que busca reconstruirse tras el terremoto mediante la iniciativa "Un huequito para Florentina". En Un columnista nos contó se expuso la columna de Juan Ángel Asensio (presentada por María del Pilar Valencia), destacando el respaldo científico de la meditación para reducir el estrés y modificar la estructura cerebral

se expuso la (presentada por María del Pilar Valencia), destacando el respaldo científico de la meditación para reducir el estrés y modificar la estructura cerebral En Tema Central se abordó la prevención y reversión de la diabetes tipo 2 con el doctor Gerardo Ochoa, aconsejando iniciar las comidas con fibra y proteína y caminar tras alimentarse

se abordó la con el doctor Gerardo Ochoa, aconsejando iniciar las comidas con fibra y proteína y caminar tras alimentarse En La máquina de la verdad se aclaró con Mónica Ávila Forero que la OMS define el burnout como un fenómeno ocupacional y no una enfermedad, advirtiendo que puede elevar riesgos cardíacos.

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