Kris R, Ryan Castro y Andrés Cepeda lideran los estrenos musicales de la semana

La música colombiana y los sonidos urbanos protagonizan algunos de los lanzamientos más destacados de esta semana, con nuevas canciones y proyectos que reúnen diferentes generaciones y estilos. Kris R, Ryan Castro y Andrés Cepeda encabezan la lista de estrenos, mientras artistas como Olivia Rodrigo, Chappell Roan, Tate McRae, Zara Larsson y Fontaines D.C. también presentan novedades para sus seguidores.

El trap colombiano continúa ampliando sus fronteras y Kris R se consolida como uno de los artistas que encabezan ese movimiento. El artista nacido en Medellín presenta ETDK 2, la continuación de EL TRAP DE KOLOMBIA, proyecto que marcó un punto importante en su carrera y en la expansión del género.

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El nuevo álbum está compuesto por 13 canciones y mantiene la esencia del trap underground colombiano, pero incorpora nuevas texturas melódicas, registros vocales y producciones que muestran la evolución del artista.

Con este lanzamiento, Kris R amplía el universo creativo que comenzó a construir con su anterior trabajo sin dejar de lado las raíces que han definido su propuesta.



Ryan Castro se une a la leyenda de la salsa romántica Eddie Santiago para presentar “Lluvia (Awoo)”, una nueva versión del clásico “Lluvia”, canción que Santiago lanzó originalmente en 1986.

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La colaboración conecta dos generaciones de la música latina: Castro incorpora elementos de su sonido urbano y reguetón, mientras conserva las melodías y el espíritu romántico de la versión original. El propio Eddie Santiago participa en esta nueva interpretación, que busca acercar uno de los temas más reconocidos de la salsa romántica a nuevas audiencias.

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Andrés Cepeda y Maluma se reencuentran musicalmente con “Tengo Ganas 2.0 – Versión Bachata”, una nueva interpretación de uno de los clásicos del repertorio de Cepeda.

La canción, originalmente publicada en 2001 dentro del álbum El Carpintero, llega ahora con sonidos de bachata y conserva el componente romántico que ha caracterizado al tema.

La colaboración tiene además una historia detrás: ambos artistas compartieron escenario en mayo de 2025 durante el concierto Bogotá en el Mapa, en el estadio El Campín, donde interpretaron “Tengo Ganas”. Su relación se remonta a 2014, cuando coincidieron como entrenadores en La Voz.

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El videoclip fue grabado en Medellín y cuenta la historia de una pareja que lleva 25 años de vida compartida. En la producción aparecen también las esposas de ambos artistas.

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Otros estrenos musicales de la semana

Olivia Rodrigo y Chappell Roan – “expectations (remix)”: Olivia Rodrigo invitó a Chappell Roan a participar en el remix de uno de los temas de su álbum you seem pretty sad for a girl so in love. Roan incorpora una nueva estrofa que cambia la perspectiva de la canción y le da una lectura queer, además de modificar el estribillo al reemplazar “boy” por “girl”.

Tate McRae – “Housewife”: la artista nominada al GRAMMY presenta un nuevo sencillo pop sobre el amor, la fama, la independencia y la búsqueda de libertad. El videoclip fue grabado en el sur de Francia y dirigido por Pierre-Ange Carlotti.

Dei V – FLAVORZ PACK: el artista puertorriqueño lanza un álbum de 17 canciones construido alrededor de su concepto de los “flavorz”. El proyecto explora diferentes sonidos urbanos a través de tres universos: Chocolate, Licorice y Paleta.

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Pablo Alborán y Gilberto Santa Rosa – “La vida que nos espera”: el español presenta una nueva versión de su canción junto a la leyenda puertorriqueña de la salsa. El resultado mezcla la esencia emocional del tema con los sonidos característicos de Santa Rosa.

Pedro Capó – Fulanito: el puertorriqueño presenta su séptimo álbum de estudio, un proyecto de 11 canciones sobre las despedidas, los regresos, las caídas y la búsqueda de un lugar en el mundo. “El Luto” es uno de los temas centrales del disco.

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Zara Larsson – “Blue Moon”: la cantante sueca estrenó el videoclip de una de sus canciones favoritas. El video era un proyecto que quería realizar desde el lanzamiento de Midnight Sun y finalmente logró llevarlo a cabo en medio de su apretada agenda de conciertos.

Shaira – “Promesa Rota”: la cantautora colombiana presenta una canción inspirada en una experiencia personal de 2025. El lanzamiento continúa la etapa iniciada con su EP Cambio de Piel y profundiza en una propuesta marcada por las historias de amor y desamor.

YELEX, Hamilton y The Prodigiez – “Úsame”: el artista cartagenero explora los sonidos del afrobeat en una colaboración que reúne a Hamilton y al equipo de productores The Prodigiez.

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Gian Marco – "Bajo La Manga": el cantautor peruano presenta un álbum de siete canciones con el que explora la salsa desde su propia identidad musical, después de 35 años de trayectoria. El proyecto reúne seis composiciones inéditas y una nueva lectura de “Si Me Tenías”, uno de los temas emblemáticos de su carrera. El lanzamiento coincide además con un reconocimiento especial del Latin Songwriters Hall of Fame.

Zhamira – “pido x ti”: la artista abre un nuevo capítulo de su carrera con un sencillo de corte personal en el que la fe y Dios ocupan un lugar central dentro de su mensaje.

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Gente de Zona y Elena Rose – “Nadie Se Murió”: ambos artistas mezclan el pop alternativo de la venezolana con la esencia tropical y urbana del dúo cubano, incorporando sonidos como el son montuno, la salsa y la conga santiaguera.

ALLEH – “uno+1”: el artista venezolano presenta su tercer sencillo como solista después del impacto de “amoureux”. El videoclip utiliza la lucha libre como metáfora de las batallas, los retos y la pasión dentro de una relación.

Fontaines D.C. – “Mimesis”: la banda irlandesa explora una faceta más melódica con un tema que combina un estribillo pop con sus habituales atmósferas densas y guitarras cargadas de textura.

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ENZO y Alejandro Saavedra – Del Amor y Otras Adicciones: el EP de ocho canciones recorre una noche completa, desde la conquista y el enamoramiento hasta los excesos y el bajón del domingo. El proyecto mezcla pop urbano, afro, reguetón, merenguetón, vallenato y baladas, y fue creado en apenas tres días a partir de experiencias reales de los artistas y seis amigos. Entre sus temas están “Contigo me caso”, inspirado en una propuesta de matrimonio real; “Domingo de bajón” y “Lo que me has dolido”.

Corridos del Rey – “Vestido Blanco”: el grupo presenta una canción sobre el desamor y la dificultad de aceptar que una relación terminó. La historia sigue a un hombre que se entera de que su expareja se casa con el vestido blanco que alguna vez imaginaron juntos. Mientras intenta aparentar fortaleza ante sus amigos, conserva en el celular los recuerdos de una relación que no sobrevivió al tiempo. El tema también contrasta el éxito material con el vacío emocional: ni los lujos ni los diamantes pueden reemplazar el amor perdido.

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Fer Ariza – Tributo Parrandero Vol. 1: el artista presenta un álbum de siete canciones dedicado a grandes referentes de la música tropical. El proyecto incluye homenajes a Rodolfo Aicardi, Los 50 de Joselito, Pastor López y Los Corraleros de Majagual.

Checho Geles & La Dinastía – “Parrandeando con las de Omar Geles”: el proyecto reúne seis canciones emblemáticas de la autoría de Omar Geles como homenaje a su legado. Checho Geles, quien durante 12 años acompañó a su tío como acordeonero, encabeza esta propuesta junto a La Dinastía.

Los Estrambóticos – “Dulces Mentiras”: la agrupación presenta una canción cargada de humor e ironía sobre las excusas y pretextos que aparecen en las relaciones de pareja. El videoclip amplía el concepto con una sátira sobre la era digital, la simulación y el impacto de la inteligencia artificial.

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Luis Cueto – “Mi Vida Eres Tú”: desde Medellín y con raíces en Valledupar, el artista presenta una producción de Iván Calderón, con acordeón de Luis Ángel Montes y el respaldo del Conjunto Sentir Vallenato. La canción apuesta por un vallenato romántico que reivindica las historias de amor y la tradición del género.

Sofi LaVilla – “Negrito”: la cantante y compositora presenta una canción vibrante inspirada en el Caribe, la fiesta y el coqueteo. Producido por DJ Wahm, Hooka Music y Jay Smith, el tema destaca una perspectiva femenina directa alrededor de la atracción y el baile.

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Nuevos artistas llegan con música