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El nuevo iPhone 18: 9 de septiembre de 2026 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 9 de septiembre de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de sept, 2026

Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 9 de septiembre:

  • Apple lanzó el nuevo iPhone 18. Novedades en las cámaras, pantalla y batería. Lo más llamativo es el celular flexible o plegable: el iPhone Duo.
  • Hija de Elon Musk protagonizó campaña que muchos apuntan como mensaje para su padre: "Él fue diseñado para obedecer, yo no".
  • Cali será la sede de Smart City Expo 2026.
  • Mauricio Arcila, de Smart Solutions Group Sales Manager y mánager de Lenovo Latam, explicó cómo funcionan los campus inteligentes y cómo integran la tecnología en instituciones educativas.

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