El nuevo iPhone 18: 9 de septiembre de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 9 de septiembre:



Apple lanzó el nuevo iPhone 18. Novedades en las cámaras, pantalla y batería. Lo más llamativo es el celular flexible o plegable: el iPhone Duo.

Hija de Elon Musk protagonizó campaña que muchos apuntan como mensaje para su padre: "Él fue diseñado para obedecer, yo no".

que muchos apuntan como mensaje para su padre: "Él fue diseñado para obedecer, yo no". Cali será la sede de Smart City Expo 2026.

Expo 2026. Mauricio Arcila, de Smart Solutions Group Sales Manager y mánager de Lenovo Latam, explicó cómo funcionan los campus inteligentes y cómo integran la tecnología en instituciones educativas.