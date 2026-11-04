Tecnología en la guerra híbrida: La Nube, programa completo 4 de noviembre de 2026

Estos fueron los temas más relevantes tratados en La Nube del 4 de noviembre de 2026:



La guerra híbrida que se está dando en Europa: ciberataques y sabotajes con tecnología a supermercados y bancos de sangre.

Binance explicó cómo fue el ataque que sufrieron; fue el mayor robo en criptomonedas.

fue el mayor robo en criptomonedas. Enrique Moscoso, director y socio de Bexia para América Latina, explicó cómo funciona este dispositivo que sirve para identificar masas en el tejido mamario, pero sin reemplazar la mamografía ni el control con el especialista.