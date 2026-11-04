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Blu Radio  / La Nube  / Tecnología en la guerra híbrida: La Nube, programa completo 4 de noviembre de 2026

Tecnología en la guerra híbrida: La Nube, programa completo 4 de noviembre de 2026

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 4 de noviembre de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de nov, 2026

Estos fueron los temas más relevantes tratados en La Nube del 4 de noviembre de 2026:

  • La guerra híbrida que se está dando en Europa: ciberataques y sabotajes con tecnología a supermercados y bancos de sangre.
  • Binance explicó cómo fue el ataque que sufrieron; fue el mayor robo en criptomonedas.
  • Enrique Moscoso, director y socio de Bexia para América Latina, explicó cómo funciona este dispositivo que sirve para identificar masas en el tejido mamario, pero sin reemplazar la mamografía ni el control con el especialista.

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