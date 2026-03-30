Balance de bombardeos contra disidencias de 'Iván Mordisco': Mañanas Blu, lunes, 30 de marzo 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 30 de marzo de 2026:



Ariel Cortés, director de Medicina Legal , habló sobre la lista oficial de fallecidos tras el bombardeo en Vaupés, en la que no figura alias ´Iván Mordisco´, lo que indica que el cabecilla de las disidencias no murió en la operación.

, habló sobre la lista oficial de fallecidos tras el bombardeo en Vaupés, en la que no figura alias ´Iván Mordisco´, lo que indica que el cabecilla de las disidencias no murió en la operación. María Angela Holguín, excanciller de Colombia , se refirió sobre su mensaje en el que diferencia lo que considera el centro representado por Juan Daniel Oviedo.

, se refirió sobre su mensaje en el que diferencia lo que considera el centro representado por Juan Daniel Oviedo. Orlando Molano, director del IDU , habló sobre el inicio de las obras en la carrera Séptima de Bogotá.

, habló sobre el inicio de las obras en la carrera Séptima de Bogotá. Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá , se refirió sobre la identificación de los responsables del secuestro de Diana Ospina. Tras un minucioso trabajo de investigación, la Policía identificó a los hermanos Cardozo, alias ‘Pachanga’ y alias ‘Pablito’, como piezas clave del crimen.

, se refirió sobre la identificación de los responsables del secuestro de Diana Ospina. Tras un minucioso trabajo de investigación, la Policía identificó a los hermanos Cardozo, alias ‘Pachanga’ y alias ‘Pablito’, como piezas clave del crimen. Hernando Parra, rector de la Universidad Externado, habló sobre el impuesto al patrimonio con emergencia.

Escuche el programa completo aquí: