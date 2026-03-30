Balance de bombardeos contra disidencias de 'Iván Mordisco': Mañanas Blu, lunes, 30 de marzo 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 30 de marzo de 2026:
- Ariel Cortés, director de Medicina Legal, habló sobre la lista oficial de fallecidos tras el bombardeo en Vaupés, en la que no figura alias ´Iván Mordisco´, lo que indica que el cabecilla de las disidencias no murió en la operación.
- María Angela Holguín, excanciller de Colombia, se refirió sobre su mensaje en el que diferencia lo que considera el centro representado por Juan Daniel Oviedo.
- Orlando Molano, director del IDU, habló sobre el inicio de las obras en la carrera Séptima de Bogotá.
- Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, se refirió sobre la identificación de los responsables del secuestro de Diana Ospina. Tras un minucioso trabajo de investigación, la Policía identificó a los hermanos Cardozo, alias ‘Pachanga’ y alias ‘Pablito’, como piezas clave del crimen.
- Hernando Parra, rector de la Universidad Externado, habló sobre el impuesto al patrimonio con emergencia.
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