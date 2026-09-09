¿Qué cambia con el regreso del porte de armas?: Mañanas Blu, miércoles 9 de septiembre 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 9 de septiembre de 2026:



El general en retiro Fernando Murillo, exdirector de la Dijín, defendió la decisión del Gobierno de flexibilizar nuevamente el porte legal de armas y sostuvo que puede tener un efecto disuasivo frente a la delincuencia. Aclaró que la autorización no es automática y que los ciudadanos deben cumplir requisitos médicos, psicológicos y de antecedentes, además de tener vigente el permiso correspondiente.

Aclaró que la autorización no es automática y que los ciudadanos deben cumplir requisitos médicos, psicológicos y de antecedentes, además de tener vigente el permiso correspondiente. Andrés Nieto, experto en seguridad ciudadana, cuestionó la flexibilización del porte y aseguró que la evidencia internacional no demuestra que más armas legales reduzcan los homicidios o la criminalidad. Advirtió que el principal problema siguen siendo las armas ilegales y pidió fortalecer herramientas como el registro de huella balística para mejorar su trazabilidad.

Advirtió que el principal problema siguen siendo las armas ilegales y pidió fortalecer herramientas como el registro de huella balística para mejorar su trazabilidad. Ana Milena Muñoz de Gaviria, exprimera dama de Colombia, pidió que la reconstrucción de Pereira tenga en cuenta también a familias de clase media y comerciantes que perdieron vivienda, negocios o patrimonio y que no necesariamente están cubiertos por los actuales programas de ayuda.

y comerciantes que perdieron vivienda, negocios o patrimonio y que no necesariamente están cubiertos por los actuales programas de ayuda. Eduardo Verano, gobernador del Atlántico, cuestionó los incentivos y cobros adicionales diseñados para reducir el consumo de energía y pidió un tratamiento diferencial para la región Caribe. Argumentó que las altas temperaturas hacen que ventiladores y aires acondicionados sean una necesidad y no un consumo comparable con el de ciudades de clima frío.

Argumentó que las altas temperaturas hacen que ventiladores y aires acondicionados sean una necesidad y no un consumo comparable con el de ciudades de clima frío. Yamil Arana, gobernador de Bolívar, aseguró que la crisis energética del Caribe requiere cambios estructurales tanto en infraestructura como en tarifas. Denunció cortes de hasta 12 horas en municipios como Santa Rosa del Sur y Simití y pidió que la Electrificadora de Santander asuma su operación, además de cuestionar que los usuarios deban pagar las pérdidas del sistema.

Denunció cortes de hasta 12 horas en municipios como Santa Rosa del Sur y Simití y pidió que la Electrificadora de Santander asuma su operación, además de cuestionar que los usuarios deban pagar las pérdidas del sistema. Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, advirtió que el aumento del ICA propuesto para el sector financiero en Bogotá podría encarecer el crédito y llevar a algunas compañías a trasladar sus centros de decisión a otros municipios o ciudades . Señaló que el gremio está dispuesto a buscar una fórmula intermedia con la Alcaldía para evitar afectar la inversión y la inclusión financiera.

. Señaló que el gremio está dispuesto a buscar una fórmula intermedia con la Alcaldía para evitar afectar la inversión y la inclusión financiera. Samuel Barbosa, miembro de la junta directiva del Colegio Médico Colombiano, explicó que la entidad había denunciado desde 2025 a un falso profesional que habría realizado más de 200 procedimientos estéticos. Recomendó verificar siempre a los médicos en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud y comprobar que las clínicas o consultorios estén debidamente habilitados.

Recomendó verificar siempre a los médicos en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud y comprobar que las clínicas o consultorios estén debidamente habilitados. Catalina Covacevich, analista de la Dirección de Educación y Competencias de la OCDE, explicó que el descenso mundial en lectura y matemáticas comenzó antes de la pandemia y está relacionado, entre otros factores, con dificultades para procesar textos largos y con determinados usos de la tecnología. Sobre Colombia, destacó que los resultados no cayeron frente a 2022, aunque persisten grandes retos en matemáticas, distracción por celulares y brechas socioeconómicas.

y está relacionado, entre otros factores, con dificultades para procesar textos largos y con determinados usos de la tecnología. Sobre Colombia, destacó que los resultados no cayeron frente a 2022, aunque persisten grandes retos en matemáticas, distracción por celulares y brechas socioeconómicas. Wilson Vanegas, alcalde de Argelia, Valle del Cauca, informó que cerca de 3.700 de los 5.500 habitantes del municipio están incluidos en el censo de damnificados y que unas 600 viviendas quedaron inhabitables tras el terremoto. Pidió apoyo urgente del Gobierno Nacional con materiales, proyectos de vivienda y expertos en geología, ante el riesgo de que más familias abandonen el municipio.

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