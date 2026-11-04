¿Qué cambia con la nueva Ley de Sometimiento?: Mañanas Blu, 4 de noviembre de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 4 de noviembre de 2026:



Hernán Cadavid, senador del Centro Democrático, explicó que la nueva Ley de Sometimiento permite reducciones de hasta el 50 % de la pena para integrantes de base de estructuras criminales y de hasta el 30 % para sus mandos, siempre que contribuyan efectivamente a su desmantelamiento . Aseguró que ninguna pena podrá quedar por debajo de los 10 años, que el reclutamiento de menores quedó excluido de los beneficios y que los testaferros solo podrán solicitar libertad condicional después de seis años y tras entregar sus bienes. La norma tendrá una vigencia de cuatro años.

. Aseguró que ninguna pena podrá quedar por debajo de los 10 años, que el reclutamiento de menores quedó excluido de los beneficios y que los testaferros solo podrán solicitar libertad condicional después de seis años y tras entregar sus bienes. La norma tendrá una vigencia de cuatro años. Kevin Whitaker, exembajador de Estados Unidos en Colombia, señaló que las nuevas mayorías demócratas en el Congreso estadounidense tendrán capacidad de influir especialmente sobre la ayuda destinada a Colombia y América Latina . Explicó que podrían impulsar mayores recursos para comunidades afro e indígenas y establecer condiciones relacionadas con la política antidrogas, mientras anticipó una relación más compleja entre el Congreso y la administración de Donald Trump.

. Explicó que podrían impulsar mayores recursos para comunidades afro e indígenas y establecer condiciones relacionadas con la política antidrogas, mientras anticipó una relación más compleja entre el Congreso y la administración de Donald Trump. Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, cuestionó la propuesta de llevar del 5 % al 19 % el IVA de la medicina prepagada mientras otros planes voluntarios de salud tendrían un tratamiento diferente . Sostuvo que para los usuarios estos productos compiten dentro de un mismo mercado y defendió mantener un régimen tributario preferencial e igual para medicina prepagada, pólizas y planes complementarios, con el argumento de que estos servicios también ayudan a aliviar la carga del sistema público de salud.

. Sostuvo que para los usuarios estos productos compiten dentro de un mismo mercado y defendió mantener un régimen tributario preferencial e igual para medicina prepagada, pólizas y planes complementarios, con el argumento de que estos servicios también ayudan a aliviar la carga del sistema público de salud. José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, relató que una reunión con el ministro de Agricultura terminó en una fuerte discusión en la que, según su versión, el funcionario le pidió abandonar el despacho y llegó a plantear llamar a la Policía . Lafaurie sostuvo que el episodio podría estar relacionado con diferencias de vieja data entre ambos y aseguró que la junta directiva de Fedegán se reuniría para evaluar lo sucedido y definir su posición frente al respaldo a su gestión.

. Lafaurie sostuvo que el episodio podría estar relacionado con diferencias de vieja data entre ambos y aseguró que la junta directiva de Fedegán se reuniría para evaluar lo sucedido y definir su posición frente al respaldo a su gestión. Jaime Flórez, portavoz del Partido Republicano, reconoció que su colectividad cometió errores en las elecciones de medio término y consideró que dejó de escuchar a parte de sus votantes. Señaló que el costo de vida, los combustibles y la actuación de algunos agentes migratorios influyeron en el resultado, y expresó preocupación por la posibilidad de que las nuevas mayorías demócratas impulsen investigaciones y una confrontación política con el gobierno de Donald Trump.

Señaló que el costo de vida, los combustibles y la actuación de algunos agentes migratorios influyeron en el resultado, y expresó preocupación por la posibilidad de que las nuevas mayorías demócratas impulsen investigaciones y una confrontación política con el gobierno de Donald Trump. Stephen McFarland, exembajador de Estados Unidos en Guatemala, atribuyó el avance demócrata a factores como el impacto económico de la guerra con Irán, el aumento de los combustibles, los aranceles y los cuestionamientos a la política migratoria , además de candidatos republicanos que consideró poco competitivos. Advirtió que China, Rusia e Irán podrían interpretar el resultado como una señal de debilitamiento político de Trump, aunque recordó que el presidente mantiene amplias facultades en política exterior y descartó que un juicio político sea necesariamente la primera prioridad del nuevo Congreso.

, además de candidatos republicanos que consideró poco competitivos. Advirtió que China, Rusia e Irán podrían interpretar el resultado como una señal de debilitamiento político de Trump, aunque recordó que el presidente mantiene amplias facultades en política exterior y descartó que un juicio político sea necesariamente la primera prioridad del nuevo Congreso. Pedro Nel Quijano, presidente ejecutivo de Aconauto, rechazó la propuesta de aumentar del 5 % al 19 % el IVA para vehículos híbridos y eléctricos . Estimó que un incremento de esa magnitud podría reducir las ventas del mercado automotor entre un 30 % y un 40 % y sostuvo que, en lugar de elevar impuestos, el Gobierno debería buscar estimular las ventas para aumentar el recaudo y el crecimiento económico.

. Estimó que un incremento de esa magnitud podría reducir las ventas del mercado automotor entre un 30 % y un 40 % y sostuvo que, en lugar de elevar impuestos, el Gobierno debería buscar estimular las ventas para aumentar el recaudo y el crecimiento económico. Juanjo Ramos, periodista deportivo español, relató el profundo impacto que ha causado en Tenerife la muerte del futbolista Jesús de Miguel tras una acción durante un partido . Contó que cerca de 2.000 personas acudieron espontáneamente al estadio para rendirle homenaje y explicó que la Policía recopila videos e información sobre lo ocurrido, aunque por ahora no existe una acusación contra el arquero involucrado en la jugada y un eventual proceso penal todavía se considera lejano.

. Contó que cerca de 2.000 personas acudieron espontáneamente al estadio para rendirle homenaje y explicó que la Policía recopila videos e información sobre lo ocurrido, aunque por ahora no existe una acusación contra el arquero involucrado en la jugada y un eventual proceso penal todavía se considera lejano. Juan Pablo Caballero, abogado experto en derecho deportivo, explicó que la muerte de Jesús de Miguel puede generar responsabilidades deportivas, civiles y eventualmente penales, aunque consideró poco probable una condena por homicidio debido al principio de asunción del riesgo en los deportes de contacto. Señaló que la responsabilidad civil y las indemnizaciones podrían tener mayor relevancia y que la autopsia y la investigación deberán establecer las circunstancias exactas que llevaron al fallecimiento del jugador.

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