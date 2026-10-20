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¿Qué viene tras la aprobación del presupuesto de 2027?: Mañanas Blu, 20 de octubre de 2026 ¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 20 de octubre de 2026 en Mañanas Blu.