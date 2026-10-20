¿Qué viene tras la aprobación del presupuesto de 2027?: Mañanas Blu, 20 de octubre de 2026

Actualizado: 20 de oct, 2026
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 20 de octubre de 2026:
- Luis Alfonso Escobar, gobernador de Nariño, confirmó que 14 personas murieron y siete resultaron heridas tras el derrumbe ocurrido en la mina artesanal de Santa Bárbara de Iscuandé; 12 de las víctimas mortales eran mujeres, muchas de ellas cabeza de familia. El gobernador pidió acelerar la formalización de la minería artesanal y aseguró que en Nariño existen 181 solicitudes de áreas de reserva especial minera que llevan años sin resolverse.
- Juan Carlos Morales, gerente general de XM, advirtió que, aunque los embalses todavía se encuentran en niveles altos, el sistema eléctrico podría volverse vulnerable si las lluvias siguen siendo deficitarias durante El Niño. Explicó que diciembre, enero, febrero y marzo serán meses especialmente sensibles y pidió hacer un uso racional de la energía para evitar mayor presión sobre el sistema.
- Carlos Meisel, senador de la República, pidió al Gobierno presentar cuanto antes la ley de ajuste fiscal que acompañará el Presupuesto General de 2027 y señaló que el país necesita conocer cómo se realizará el recorte previsto de aproximadamente 45 billones de pesos. También destacó los diálogos con el FMI y otros organismos multilaterales como una alternativa para aliviar las presiones fiscales.
- Gabriel Becerra, representante a la Cámara, rechazó el retiro de piezas del Museo Nacional relacionadas con la Unión Patriótica, Carlos Pizarro, la Constitución de 1991 y otros episodios históricos. Defendió que la memoria del conflicto debe construirse de manera plural, mediante criterios técnicos y curatoriales, y sostuvo que ningún gobierno debería imponer una única interpretación de la historia del país.
- Por su parte, María Paz Gaviria, activista cultural, aseguró que las cerca de 50 piezas fueron retiradas del Museo Nacional sin que, según su revisión, existiera una planeación curatorial o un procedimiento interno que justificara los cambios. Gaviria calificó lo ocurrido como un acto de censura y señaló que entre los elementos retirados había piezas relacionadas con la Séptima Papeleta, el voto femenino, la violencia en Colombia y candidatos presidenciales asesinados.
- Federico Vacas, politólogo y analista en Francia, explicó que las recientes protestas se producen en medio de una combinación de crisis económica, inconformidad social y debilidad política del Gobierno de Emmanuel Macron. Señaló que a las movilizaciones estudiantiles se han sumado otros sectores y advirtió que los episodios de vandalismo están desviando la atención de las demandas económicas hacia la seguridad y el orden.
- Raúl González Flechas, fiscal delegado contra la Criminalidad Organizada, entregó detalles de la investigación contra el exgobernador de San Andrés Everth Hawkins, señalado dentro de un caso de presunta extorsión a contratistas que derivó en el secuestro de una familiar de un empresario. Además, informó que cuatro policías fueron capturados y otro es buscado por los delitos de homicidio agravado y tortura agravada dentro de la investigación por la muerte de Donovan Balanta.
- Haim Vásquez, abogado de inmigración y defensa penal, alertó sobre las condiciones que enfrentan migrantes detenidos en Estados Unidos y señaló problemas de atención médica, debido proceso y las dificultades para investigar posibles abusos cometidos durante operativos migratorios. También explicó que algunas personas deportadas a terceros países pueden quedar en un limbo jurídico y permanecer detenidas lejos de sus países de origen.
- María Fernanda Liscano y Esmeralda Suárez, estudiantes colombianas de 13 años, contaron cómo desarrollaron un prototipo de robot capaz de detectar gases peligrosos dentro de minas, proyecto inspirado en los riesgos de la actividad minera de Soto Norte, Santander. Las jóvenes representarán a Colombia en las Olimpiadas Internacionales de Robótica en Austria, donde competirán en la categoría de mujeres en la ciencia.
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