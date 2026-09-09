Tributaria de Bogotá avanza en Concejo: 9 septiembre 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 8 de septiembre de 2026:



El fenómeno de El Niño podría llevar la inflación en Colombia hasta el 7,3 % . ANIF calcula que cerca del 19 % de la canasta familiar podría verse afectada por mayores precios de alimentos y energía y anticipa nuevas alzas sobre las tasas de interés.

. ANIF calcula que cerca del 19 % de la canasta familiar podría verse afectada por mayores precios de alimentos y energía y anticipa nuevas alzas sobre las tasas de interés. Once municipios de Boyacá se quedaron sin servicio de gas natural por una reparación de Ecopetrol . La disminución de las entregas desde el campo Cupiagua podría extenderse hasta el próximo 17 de septiembre.

. La disminución de las entregas desde el campo Cupiagua podría extenderse hasta el próximo 17 de septiembre. Algunas estaciones de servicio están evaluando dejar de operar las 24 horas por el aumento de los costos laborales . Mantener cubierto un puesto durante toda la semana pasó de costar $1,18 millones en 2024 a $1,81 millones en 2026. Las estaciones pequeñas y rurales serían las más afectadas.

. Mantener cubierto un puesto durante toda la semana pasó de costar $1,18 millones en 2024 a $1,81 millones en 2026. Las estaciones pequeñas y rurales serían las más afectadas. Julián Sastoque, concejal de Bogotá, se refirió a la reforma tributaria que avanza en el Concejo de la capital. Señaló que se lograron ajustes en las tarifas del ICA para distintos sectores y explicó que para los bancos se aprobó una transición con tarifas del 20 por mil, luego 19 y finalmente 18 por mil. También destacó reducciones para actividades del sector solidario y algunos pequeños comercios.

Señaló que se lograron ajustes en las tarifas del ICA para distintos sectores y explicó que para los bancos se aprobó una transición con tarifas del 20 por mil, luego 19 y finalmente 18 por mil. También destacó reducciones para actividades del sector solidario y algunos pequeños comercios. Más de 16.000 empresas del Valle del Cauca reportaron afectaciones tras el terremoto. Más de 7.500 atraviesan una situación financiera crítica, unas 8.400 trabajan parcialmente y 3.660 todavía no han logrado reactivar su producción.

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