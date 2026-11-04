Un muerto y dos heridos por atentado en Cauca: 4 de noviembre 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 4 de noviembre de 2026:



Un atentado con un vehículo cargado de explosivos en El Estrecho, Cauca, dejó un civil muerto, dos mujeres heridas y daños en viviendas y establecimientos comerciales . Diana Murillo, subsecretaria de Paz y Gobernanza de la Gobernación del Cauca, explicó que la explosión ocurrió cerca de una estación de Policía y frente a una barbería, donde murió un joven de 20 años que sostenía económicamente a su familia. La funcionaria pidió al Gobierno Nacional realizar un consejo de seguridad ampliado en el departamento y aumentar su presencia en el territorio.

. Diana Murillo, subsecretaria de Paz y Gobernanza de la Gobernación del Cauca, explicó que la explosión ocurrió cerca de una estación de Policía y frente a una barbería, donde murió un joven de 20 años que sostenía económicamente a su familia. La funcionaria pidió al Gobierno Nacional realizar un consejo de seguridad ampliado en el departamento y aumentar su presencia en el territorio. La Ley de Sometimiento quedó lista para sanción presidencial después de ser aprobada al límite del plazo en el Congreso. La norma establece una fase de entrega y desarme y otra de judicialización para integrantes de grupos armados ilegales, con rebajas de penas condicionadas a la entrega de información, bienes y verdad. Para los mandos habrá beneficios menores y se fijó una pena mínima de diez años en determinados casos relacionados con reclutamiento de menores.

La norma establece una fase de entrega y desarme y otra de judicialización para integrantes de grupos armados ilegales, con rebajas de penas condicionadas a la entrega de información, bienes y verdad. Para los mandos habrá beneficios menores y se fijó una pena mínima de diez años en determinados casos relacionados con reclutamiento de menores. Las autoridades capturaron a alias ‘Cristóbal Pérez’, señalado como segundo cabecilla de la estructura Teófilo Forero de la Segunda Marquetalia . El hombre fue detenido en Caparrapí, Cundinamarca, y llevaba cerca de nueve años dentro de la organización. Según las autoridades, tenía bajo su control grupos armados y redes dedicadas a extorsionar comerciantes, ganaderos y agricultores en departamentos como Huila y Caquetá.

. El hombre fue detenido en Caparrapí, Cundinamarca, y llevaba cerca de nueve años dentro de la organización. Según las autoridades, tenía bajo su control grupos armados y redes dedicadas a extorsionar comerciantes, ganaderos y agricultores en departamentos como Huila y Caquetá. Soacha mantendrá la prohibición de bicitaxis con motores a gasolina, aunque estos vehículos podrán seguir operando con pedaleo o propulsión eléctrica . Julián Sánchez Perico, alcalde del municipio, explicó que la decisión busca mejorar la seguridad vial y que se adelantan mesas de trabajo para facilitar la transición de los conductores. También anunció que el próximo año comenzará un piloto de rutas alimentadoras y que la administración espera avanzar en la fase cuatro de TransMilenio y dejar estructurada la línea tres del Metro hacia Soacha.

. Julián Sánchez Perico, alcalde del municipio, explicó que la decisión busca mejorar la seguridad vial y que se adelantan mesas de trabajo para facilitar la transición de los conductores. También anunció que el próximo año comenzará un piloto de rutas alimentadoras y que la administración espera avanzar en la fase cuatro de TransMilenio y dejar estructurada la línea tres del Metro hacia Soacha. Un atentado con explosivos contra el peaje de Media Canoa, en Yotoco, Valle del Cauca, causó daños en dos casetas y obligó a cerrar temporalmente la vía entre Cali y Buga. Guillermo Londoño Ricaurte, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle, aseguró que las cámaras permitieron identificar una motocicleta roja con dos personas que habrían lanzado un explosivo de alto poder. Las autoridades investigan una posible relación con la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.

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