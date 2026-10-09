Los 7 carros híbridos más baratos que menos gastan gasolina: no todos se venden en Colombia

El Toyota Prius registró un consumo combinado de 82,2 kilómetros por galón, mientras que el Corolla Hybrid y el Hyundai Elantra Hybrid alcanzaron 77,3 km/gal en las pruebas de Consumer Reports. Los tres hacen parte de una selección de siete carros híbridos con precios iniciales inferiores a US$35.000 en Estados Unidos, que la organización evaluó para comparar su eficiencia y comportamiento en carretera.

Cabe recordar que los resultados corresponden a las pruebas realizadas por Consumer Reports y no constituyen una garantía del consumo que tendrá cada vehículo en condiciones reales acá en Colombia.

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El rendimiento puede mejorar o empeorar según el terreno, el tráfico, la velocidad, los hábitos de conducción y otros factores. Además, los precios mencionados corresponden al mercado estadounidense y no necesariamente a las versiones disponibles en Colombia.

Carros híbridos se diferencian de los eléctricos por el tamaño de su batería Foto: AFP

¿Cuáles son los siete carros híbridos que menos gasolina gastan?

La siguiente lista reúne los precios iniciales en Estados Unidos y el consumo combinado reportado en las pruebas de Consumer Reports. Las cifras de rendimiento se convirtieron a kilómetros por galón:



Modelo Precio inicial en EEUU Consumo combinado Toyota Prius US $28.550 82,2 km/gal Toyota Corolla Híbrido US $23.125 77,3 km/gal Hyundai Elantra Hybrid US $25.450 77,3 km/gal Toyota Camry US $29.600 77,3 km/gal Kia Niro Híbrido US $27.390 72,4 km/gal Honda Civic Hybrid US $29.395 70,8 km/gal Honda Accord Hybrid US $33.795 64,4 km/gal

El orden de consumo puede cambiar según la versión evaluada. En particular, Consumer Reports probó un Prius con tracción integral; la versión de tracción delantera puede ofrecer un rendimiento distinto.



Toyota Prius, el menor consumo de las pruebas

El Prius probado por Consumer Reports registró 82,2 km/gal y tiene un precio inicial de US$28.550 en Estados Unidos. La organización destaca su aceleración y un comportamiento en curvas más preciso que el de generaciones anteriores.

Entre los aspectos menos favorables aparecen el ruido del motor cuando entra en funcionamiento, la visibilidad limitada por la forma de la carrocería y el espacio para los pasajeros y el equipaje. También existe una versión híbrida enchufable que, según la autonomía anunciada para ese modelo, puede recorrer cerca de 63 kilómetros en modo totalmente eléctrico.

El Toyota Prius Prime 2023 combina elegancia y eficiencia sin comprometer el rendimiento. Foto: Toyota

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Toyota Corolla Hybrid, el precio más bajo

Aunque el Prius obtuvo el mejor rendimiento de la lista, el Corolla Hybrid tiene el menor precio inicial: US$23.125. Su consumo combinado fue de 77,3 km/gal.

Consumer Reports resalta la comodidad de marcha, el comportamiento en curvas y el bajo ruido de la cabina para un vehículo compacto. Sin embargo, la aceleración es pausada y el motor puede hacerse más ruidoso cuando se exige potencia, especialmente en pendientes.

Toyota Corolla sedán Foto: Toyota

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Hyundai Elantra Hybrid

El Elantra Hybrid también registró 77,3 km/gal, con un precio inicial de US$25.450. De acuerdo con las pruebas, su suspensión trasera independiente contribuye a un manejo ágil y una marcha suave. Además, la cabina es más silenciosa que la de la versión de gasolina.

La posición baja de la carrocería puede dificultar el ingreso y la salida, mientras que la comodidad de los asientos varía entre versiones.

Hyundai Elantra Hybrid Foto: Hyundai

Toyota Camry

El Camry parte de US$29.600 y registró 77,3 km/gal en la prueba de la versión SE con tracción delantera. Consumer Reports destaca su dirección precisa y una marcha firme y controlada.

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El habitáculo es silencioso a baja velocidad, aunque el ruido aumenta al acelerar. Las versiones XLE y XSE cuentan con aislamiento acústico adicional.

Toyota Camry 2025 Foto: Toyota Press

Kia Niro Hybrid

El Kia Niro Hybrid tiene un precio inicial de US$27.390 y alcanzó 72,4 km/gal. Es un híbrido de tracción delantera que, según Consumer Reports, mejoró su comportamiento en manejo y frenado frente a la generación anterior.

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La marcha resulta mayormente cómoda, pero el ruido de la carretera es perceptible y la visibilidad hacia las esquinas traseras es limitada.

La Kia Niro Tri-Fuel está disponible, de momento, en Italia. Foto: Kia Press

Honda Civic Hybrid

El Civic Hybrid comienza en US$29.395 y registró 70,8 km/gal. Su sistema híbrido combina un motor de gasolina de 2,0 litros con motores eléctricos para desarrollar 200 caballos de potencia.

La organización destaca la respuesta del conjunto mecánico y la agilidad del vehículo. Entre los aspectos por mejorar menciona el ruido en la cabina y algunas limitaciones de comodidad en los asientos delanteros.

El Civic es además uno de los más confiables del mercado. Foto: Honda Press

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Honda Accord Hybrid

El Accord Hybrid es el más costoso por precio inicial entre los siete modelos, con US$33.795, y registró 64,4 km/gal. Sin embargo, obtuvo 93 puntos sobre 100 en la calificación general de Consumer Reports, que lo recomienda.

Su sistema híbrido desarrolla 204 caballos de potencia. La organización resalta la comodidad de marcha y el espacio para los pasajeros de la segunda fila, aunque advierte que los asientos delanteros pueden perder comodidad durante recorridos largos.

