Pagar taxi podría salir más caro: propuesta de ley haría que conductores cobren más en estos casos

El precio de un servicio de taxi depende de las tarifas establecidas para su operación y de las condiciones en las que se presta el recorrido. Con la expansión de las aplicaciones digitales, el sector también enfrenta discusiones sobre la regulación de los cobros y las condiciones laborales de los conductores.

En ese contexto, el senador Daniel Briceño, junto con otros congresistas, radicó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que permitiría establecer tarifas dinámicas para los taxis solicitados mediante plataformas digitales. La iniciativa busca ajustar los cobros según la demanda de pasajeros y la cantidad de vehículos disponibles.

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La propuesta todavía debe avanzar en el trámite legislativo para que se definan sus alcances y las condiciones de una eventual implementación. Por ahora, su radicación no representa un cambio inmediato en las tarifas que pagan los usuarios.

¿Cómo funcionarían las tarifas dinámicas para los taxis?

Uno de los puntos centrales del proyecto consiste en permitir que el precio de un recorrido cambie según las condiciones de oferta y demanda. Así, cuando aumente el número de personas que soliciten un taxi y haya menos vehículos disponibles, el valor del servicio podría subir.

Este mecanismo se aplicaría a los servicios solicitados mediante plataformas digitales y buscaría ofrecer una alternativa de remuneración para los conductores que trabajan con estas herramientas.

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Sin embargo, el proyecto no establece que todos los recorridos deban tener un aumento ni que las tarifas dinámicas se apliquen automáticamente. Su funcionamiento dependerá de las reglas que se definan durante el trámite legislativo y de las condiciones que se establezcan para su operación.

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¿Qué otros cambios propone el proyecto de ley para los taxis?

La iniciativa también contempla la creación de un registro único de conductores, vehículos habilitados y operadores de plataformas digitales. El propósito es facilitar la identificación de quienes prestan el servicio, así como de los automóviles autorizados para hacerlo.

Otro componente está relacionado con la transparencia de los cobros. Según la propuesta, las empresas que operan aplicaciones deberán informar las tarifas cobradas por cada servicio y los porcentajes que descuentan a los conductores por utilizar sus plataformas.

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Con esta medida, los taxistas podrían conocer con mayor claridad cuánto pagan los usuarios por cada recorrido y qué parte de ese valor corresponde a las comisiones de los intermediarios digitales.

¿El proyecto eliminaría los cupos de los taxis en Colombia?

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Entre los cambios planteados también figura el desmonte de los cupos de los taxis y la simplificación de los procedimientos administrativos que deben cumplir quienes prestan el servicio público de transporte individual.

La propuesta busca modificar algunos requisitos relacionados con la operación del sector, aunque sus efectos dependerán del contenido definitivo que llegue a aprobarse.

Mientras el proyecto avanza en el Congreso, las tarifas y las condiciones actuales del servicio no cambian por el solo hecho de su radicación. Para que las medidas entren en vigor, la iniciativa deberá surtir el trámite correspondiente y convertirse en ley.