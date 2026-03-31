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Blu Radio  / Mundo  / Al menos dos muertos y 27 heridos deja incendio en una planta petroquímica

Al menos dos muertos y 27 heridos deja incendio en una planta petroquímica

En las redes sociales rusas se difunden vídeos en las que se ve una espesa columna de humo negro elevándose sobre la planta.

Al menos dos muertos y 27 heridos deja incendio en una planta petroquímica
Al menos dos muertos y 27 heridos deja incendio en una planta petroquímica
Foto: captura de pantalla
Por: EFE
|
Actualizado: 31 de mar, 2026

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