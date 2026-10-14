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Blu Radio  / Mundo  / "Apreciamos a quienes están de nuestro lado y Colombia está de nuestro lado": Netanyahu

"Apreciamos a quienes están de nuestro lado y Colombia está de nuestro lado": Netanyahu

El Gobierno colombiano inauguró este miércoles la embajada de Colombia en Jerusalén.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, preside una reunión del gabinete en la Kirya, que alberga el Ministerio de Defensa de Israel, en Tel Aviv, el 31 de diciembre de 2023.
Netanyahu
AFP
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 14 de oct, 2026

El Gobierno de De La Espriella inauguró este miércoles la embajada de Colombia en Jerusalén. Tras la apertura de esta sede diplomática, el canciller israelí, Gideon Sa’ar, ofreció una recepción a su homólogo colombiano, Omar Bula. Allí, el presidente De La Espriella envió un video en el que se refirió a la relación entre ambos países, asegurando que Israel es un socio y un amigo de Colombia.

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“No estamos hablando simplemente de una sede diplomática, estamos abriendo una nueva puerta para que Colombia e Israel estén más cerca”, dijo el presidente Abelardo De La Espriella tras la apertura de la embajada de Colombia en Jerusalén.

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Por su parte, el canciller israelí dijo que en los dos meses del Gobierno de De La Espriella se han revertido daños causados por el expresidente Gustavo Petro.

“Ayer, por fin completamos el proceso para restablecer el acuerdo de libre comercio entre nuestros países, que el anterior presidente de Colombia intentó cancelar. En solo dos meses, hemos revertido todos los daños que el presidente Petro causó a las relaciones entre nuestros países”, dijo el canciller israelí Gideon Saar.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, también llegó a la recepción y le envió un mensaje al presidente colombiano.

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“Apreciamos a quienes han estado de nuestro lado y Colombia está de nuestro lado. Gran valentía y visión de futuro por parte de su presidente. Por favor, transmítale mis más afectuosos saludos. Me encantaría volver a visitar Colombia, tienen un país hermoso, gente hermosa, y merecen el futuro que ahora tendrán. No tienen mejor amigo que Israel”, dijo Netanyahu.

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