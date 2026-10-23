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Edificio de 18 pisos en construcción colapsó de manera repentina en Kenia: quedó en video

El edificio se encontraba cerca de la avenida Yusuf Haji del concurrido barrio de Eastleigh, situada en el este de la capital keniana; medios locales indicaron que la zona suele tener mucha actividad comercial.

edificio en construcción de 18 pisos colapsa.jpg
Edificio en construcción de 18 pisos colapsa.
Fotos: captura de video en X.
Por: Redacción BLU Radio y EFE
|
Actualizado: 23 de oct, 2026

Un edificio de 18 pisos que estaba en construcción colapsó este viernes 23 de octubre en Nairobi, Kenia; según las autoridades y la Cruz Roja, se teme que hayan personas atrapadas entre los escombros.

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El edificio se encontraba cerca de la avenida Yusuf Haji del concurrido barrio de Eastleigh, situada en el este de la capital keniana; medios locales indicaron que la zona suele tener mucha actividad comercial.

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Otros medios reportaron que el edificio contaba con 12 y hasta 18 pisos, mientras la Policía los cifró en unos 10 pisos.

La Cruz Roja indicó que su personal de emergencia trabaja "junto a socios de diversas agencias para apoyar las operaciones de búsqueda y rescate". Además, pidió a la población que "despeje la zona para permitir trabajar de manera segura a los rescatistas".

En un comunicado recogido por medios locales, el gobierno del condado de Nairobi informó que "se ha desplegado maquinaria para apoyar la retirada de escombros y facilitar el acceso a posibles víctimas". Asimismo, añadió, "están en marcha esfuerzos para movilizar recursos adicionales".

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Policía local tuvo que intervenir por posibles saqueos

Por su parte, el jefe de la Policía de Nairobi, Issa Mohamed, declaró a la prensa que las fuerzas de seguridad emplearon gases lacrimógenos para prevenir el saqueo de negocios cercanos y dispersar a los curiosos que se congregaron en el lugar del incidente, incluyendo jóvenes que buscaban chatarra.

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"Los equipos de emergencia están en el lugar mientras continúan los esfuerzos para buscar supervivientes", apuntó Mohamed.

Video del momento del colapso del edificio

Imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento exacto en el que el edificio se desploma, levantando una gran humareda de polvo. No obstante, otro video difundido muestra a transeúntes grabando atentamente el edificio antes del derrumbe, por lo que se presume que ya estaban enterados de que la construcción iba a colapsar.

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De acuerdo con información local, los derrumbes de edificios son comunes en muchos países de África, debido a que usan materiales de construcción de poca calidad y a la revisión negligente de los inmuebles por parte de las autoridades.

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