Gobernador chavista reta a la oposición a agarrar los fusiles y enfrentarse

El Gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, dijo que si la oposición está en rebeldía y amparado en el artículo 350 de la constitución y su fin es llegar al poder entonces que tome un fusil y se enfrente.



“El pueblo tiene la necesidad de que se sinceren las cosas, que nosotros (la oposición) estamos en rebeldía, ¿en rebeldía?, agarren los fusiles para tomar el poder pero no destruyan a los propios ciudadanos, el 350, queremos el 350, agarren los fusiles y vamos a enfrentarnos con fusiles pues, pero no le hagan más daño al pueblo”, indicó.



Estas palabras del gobernador chavista del Zulia se dan dos semanas después de que el propio Presidente Nicolás Maduro asegurara que lo que su gobierno no logre con los votos lo alcanzará con las armas.



Medios regionales además reseñaron que el gobernador, condenó la ola de robos y saqueos desatada el lunes después del trancazo de la oposición en Maracaibo, (capital del estado Zulia) y reiteró que esto forma parte de la "agenda de destrucción" que según él, impulsan los partidos de oposición, Voluntad Popular, Primero Justicia y un Nuevo Tiempo.