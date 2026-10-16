Hombre murió tras ir al dentista por un fuerte dolor de muela: familia pide esclarecer el caso

La muerte de un hombre de 43 años, poco después de recibir atención odontológica por un fuerte dolor de muela, es materia de investigación. Sus familiares buscan esclarecer qué ocurrió luego de que el paciente saliera del consultorio y comenzara a presentar complicaciones mientras regresaba a su vivienda.

Aunque sus allegados sospechan de una posible irregularidad en el procedimiento, todavía se esperan los resultados de los exámenes forenses para establecer las causas del fallecimiento.

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El caso corresponde a Marcos Fabián Erise, quien acudió a un establecimiento odontológico en Dolavon, localidad de la provincia de Chubut, en Argentina. Según el testimonio de sus familiares, el hombre no soportaba las molestias que le provocaba una muela picada, por lo que buscó atención de urgencia durante la noche.

Acudir al dentista por un dolor de muela es muy común. Foto: Magnific

Después de recibir el tratamiento, Erise emprendió el camino de regreso a casa junto a su hermano Antonio. Sin embargo, durante el recorrido empezó a sentirse débil y tuvo dificultades para mantenerse en pie. Ante su estado, ambos llegaron hasta una banca en una plaza cercana a su vivienda, donde el paciente decidió sentarse.



La última conversación con su hermano

De acuerdo con el relato de la familia, Marcos Fabián le pidió agua a Antonio mientras permanecía sentado en la plaza. Su hermano se dirigió entonces a la vivienda, situada a unos 100 metros, para buscarla y ayudarlo a recuperarse.

Cuando regresó, encontró al hombre tendido y, al comprobar su estado, se percató de que ya no tenía signos vitales. La situación generó interrogantes entre sus allegados, especialmente porque el deterioro de su salud se presentó después de la consulta odontológica.

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¿Qué medicamento le habrían aplicado?

Uno de los aspectos que la familia busca aclarar es el tratamiento que recibió Erise antes de abandonar el establecimiento. Antonio relató que, cuando acudieron a solicitar atención por el dolor, un enfermero preparó un medicamento inyectable que fue administrado en la pierna derecha del paciente.

Los familiares sostienen que la sustancia habría sido diclofenaco, un antiinflamatorio utilizado para tratar el dolor y la inflamación. Sin embargo, esta información deberá ser verificada durante las investigaciones, pues todavía no se ha confirmado oficialmente qué medicamento le suministraron ni si tuvo alguna relación con su muerte.

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La cercanía temporal entre la atención médica y el fallecimiento llevó a los familiares a cuestionar lo sucedido. No obstante, por ahora no hay conclusiones que permitan atribuir la muerte a la intervención odontológica o a la aplicación de una sustancia específica.

Tras el fallecimiento, Lorena Erice, hermana de la víctima, acudió a una estación de Policía para presentar una denuncia por una posible negligencia. Además, se dirigió al consultorio odontológico para solicitar información sobre el procedimiento realizado y conocer las circunstancias de la atención.

La familia espera que las autoridades establezcan si hubo alguna irregularidad y que se esclarezcan las condiciones en las que el hombre recibió el tratamiento.

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Como parte de las diligencias, la Policía revisa las cámaras de vigilancia del establecimiento para reconstruir lo ocurrido antes y después de que el paciente abandonara el lugar.

Los resultados de la autopsia serán determinantes para establecer la causa de la muerte y aportar elementos a la investigación. Mientras se conocen las conclusiones forenses, el caso continúa bajo indagación y las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Marcos Fabián Erise siguen sin esclarecerse.