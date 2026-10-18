Motociclista choca de frente contra una camioneta y sale expulsado por los aires

Un motociclista sufrió un grave accidente de tránsito tras chocar de frente contra una camioneta Mercedes en Minsk, Bielorrusia. La colisión quedó registrada en video y muestra cómo el conductor sale despedido por encima del vehículo antes de caer sobre su parte trasera.

Las imágenes captaron la secuencia del impacto y la caída del motociclista. La violencia del choque hizo que el hombre fuera proyectado sobre la camioneta, en un accidente cuyas causas todavía son materia de investigación.

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El conductor sufrió heridas que requirieron su traslado a un hospital. Mientras tanto, las autoridades adelantan las indagaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.

¿Dónde ocurrió el accidente del motociclista?

El choque se produjo en Minsk, capital de Bielorrusia. En ese punto, la motocicleta colisionó de frente con una camioneta Mercedes, según las imágenes compartidas en redes sociales.

La grabación permite observar el momento en que ambos vehículos chocan y el conductor de la moto sale proyectado sobre la camioneta. Sin embargo, la información disponible no precisa qué ocurrió antes de la colisión ni permite determinar si alguno de los involucrados cometió una infracción.

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¿Qué pasó con el motociclista después del choque?

Tras el accidente, el conductor fue trasladado a un centro hospitalario debido a la gravedad de las lesiones. No se han proporcionado detalles adicionales sobre su estado de salud ni sobre su evolución médica.

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Las autoridades investigan las causas del choque para esclarecer cómo se produjo la colisión entre la motocicleta y la camioneta Mercedes. Por el momento, no se han divulgado detalles que permitan establecer las posibles responsabilidades de los involucrados.