Paseo terminó en tragedia: joven cayó desde una cascada de 70 metros; así ocurrió todo

Una visita a la cascada Robo Harau, en Indonesia, terminó en tragedia cuando Windy Rahma Putri, de 25 años, cayó desde una altura aproximada de 70 metros. La joven estaba bañándose cerca del filo de la cascada cuando la corriente de agua la arrastró hacia el vacío, mientras sus acompañantes intentaban ayudarla.

El accidente ocurrió en la región de Lima Puluh Kota, en la provincia de Sumatra Occidental. Los rescatistas localizaron el cuerpo sin vida de la mujer en la mañana del viernes 16 de octubre, después de varias horas de búsqueda.

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El caso quedó registrado en videos grabados por testigos. En las imágenes se observa a la joven sentada sobre las piedras, antes de que el agua la deslice hacia el vacío. Sus tres acompañantes, de edades similares, reaccionaron con gritos de alarma e intentaron tenderle la mano, pero no lograron evitar la caída.

¿Cómo ocurrió el accidente en la cascada Robo Harau?

De acuerdo con la información disponible, el accidente se produjo alrededor de las 3:45 p. m. del jueves 15 de octubre, cuando la joven cayó desde las alturas y fue arrastrada por la corriente.

La oficina de búsqueda y rescate de Padang recibió el reporte de la emergencia a las 5:27 p. m. de ese mismo día. A partir de entonces, los equipos de emergencia iniciaron un operativo para encontrar a la mujer, con labores de rastreo en un radio aproximado de 570 metros desde el punto donde se registró la caída.

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Las condiciones del lugar y la necesidad de cubrir el área de búsqueda hicieron que el operativo continuara durante la noche. Los rescatistas mantuvieron las labores hasta la mañana siguiente, cuando lograron localizar a la joven.

¿Cuándo encontraron el cuerpo de Windy Rahma Putri?

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El cuerpo de Windy Rahma Putri fue encontrado a las 10:45 a. m. del viernes 16 de octubre, según los datos del operativo de rescate. Para ese momento, la joven ya no presentaba signos vitales.

La mujer era oriunda de Pariaman, en Sumatra Occidental. Después de su localización, los equipos de rescate entregaron el cuerpo a sus familiares. El caso ocurrió en la cascada Robo Harau, ubicada en el distrito de Limapuluh Kota, una zona de Indonesia donde la joven se encontraba cuando se produjo el accidente.

La caída quedó registrada en imágenes captadas por personas que presenciaron el momento. En ellas se observa lo que parecen ser rocas resbaladizas lo que habría provocado que la joven al encontrase acostada sobre ellas empezará a deslizarse hacia el precipicio mientras sus acompañantes intentaron auxiliarla, sin conseguir detener su caída.

🚨🇮🇩 TRAGIC: WOMAN DIES AFTER FALLING INTO ROBO WATERFALL IN INDONESIA



A 25-year-old woman, Windy Rahma Putri, from Pariaman, West Sumatra, reportedly slipped while bathing near Robo Waterfall in Harau, Limapuluh Kota Regency, on Thursday, October 15.



Rescue teams searched… — Nova Intel (@intel_nova) October 16, 2026