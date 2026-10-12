Una persona murió y cuatro resultaron heridas en accidente en montaña rusa de Six Flags

Una persona murió y otras resultaron heridas durante un incidente registrado este lunes 12 de octubre en el parque de diversiones Six Flags Over Georgia, ubicado en las afueras de Atlanta, Estados Unidos. Las autoridades investigan lo ocurrido para establecer las circunstancias del suceso y determinar qué provocó la muerte del visitante.

El hecho se presentó en una de las atracciones del parque, situado a unos 24 kilómetros al noroeste de Atlanta. Tras conocerse la emergencia, detectives de la unidad de delitos graves del departamento de Policía asumieron la investigación.

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Por ahora, las autoridades no han entregado detalles concluyentes sobre cómo ocurrió el incidente ni han explicado las causas del fallecimiento. Sin embargo, medios locales reportaron que cuatro personas sufrieron heridas durante el episodio.

¿Qué pasó en la montaña rusa de Six Flags?

Las primeras versiones apuntan a que la montaña rusa Goliath se habría detenido a mitad de su recorrido. No obstante, esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades ni por los responsables del parque.

Imágenes aéreas difundidas en redes sociales mostraron momentos de la evacuación de algunos pasajeros que se encontraban en la atracción después de la emergencia. Las circunstancias en las que se produjo la interrupción del recorrido y la relación de este hecho con las lesiones reportadas continúan bajo investigación.

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Goliath es una de las atracciones de mayor tamaño de Six Flags Over Georgia. Fue inaugurada en 2006 y alcanza aproximadamente 60 metros de altura. Sus vagones pueden llegar a una velocidad de 112 kilómetros por hora, características que la convierten en una de las montañas rusas más destacadas del parque.

Luego de lo ocurrido, un portavoz de Six Flags expresó su pesar por lo sucedido y manifestó su solidaridad con los allegados de la persona fallecida.

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“Lamentamos profundamente el incidente ocurrido hoy con un huésped en nuestro parque”, señaló el representante de la compañía en declaraciones recogidas por Associated Press (AP).

El parque también transmitió sus condolencias a la familia, los amigos y los seres queridos de la víctima, en medio de las investigaciones para esclarecer los hechos.

Hasta el momento, no se han divulgado oficialmente las identidades de las personas involucradas ni se ha establecido qué originó la emergencia. Se espera que las autoridades entreguen nueva información a medida que avance la investigación.