Alcalde de Palermo decreta prohibición de drones y ofrece recompensa tras atentado

El municipio de Palermo, ubicado en el departamento del Huila y a tan solo 20 minutos de Neiva, vivió momentos de alta tensión tras registrarse un atentado terrorista perpetrado con tres drones cargados de explosivos. De acuerdo con el balance entregado por el alcalde municipal, Kleyver Oviedo Farfán, dos de los artefactos cayeron sobre la estación de Policía de la localidad, mientras que un tercero impactó una residencia familiar adyacente a la sede policial y al Palacio de Justicia.

La acción criminal dejó como resultado dos efectivos de la Policía Nacional lesionados

Los uniformados recibieron atención inicial en el hospital del municipio y posteriormente fueron remitidos al Hospital Universitario con heridas de consideración. Sobre el parte médico de los oficiales, el mandatario confirmó: “Efectivamente las heridas que tienen son laceraciones, pero no son de compromiso de sus vidas de forma particular y seguramente en las próximas horas le darán de alta a estos efectivos”.

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La caída del explosivo en la vivienda particular generó profunda consternación: el mandatario local enfatizó que “a la vivienda de civiles pues estamos ante circunstancias propias del derecho internacional humanitario”, advirtiendo que la emergencia pudo haber provocado una tragedia mayor de haber estado los habitantes en las habitaciones.

Respecto a la magnitud de los daños en la estructura residencial, el alcalde detalló: “Fue algo totalmente preocupante cuando vemos que las puertas fueron traspasadas por el explosivo. Lo que significa que si hubiesen existido o habido personas en ese lugar precisamente y no en el patio, en el patio de esa casa donde cayó ese artefacto, pues seguramente estaríamos hoy lamentando hechos de vidas humanas”



El alcalde Oviedo Farfán manifestó su alarma ante la evolución de las tácticas bélicas utilizadas por los grupos armados ilegales, señalando la vulnerabilidad de la infraestructura institucional frente a dispositivos de bajo costo: “Para nadie es un secreto que la guerra ha mutado esas circunstancias que hoy con un simple dron de 3 4 millones de pesos pueden afectar toda esta infraestructura como ocurrió aquí”.

Asimismo, explicó que en la estación de policía, las mallas de protección y las estructuras del techo mitigaron la fuerza del impacto e impidieron un desenlace fatal para los efectivos.

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Medidas de seguridad municipal y clamor por tecnología antidrones

Frente a la emergencia, la Alcaldía de Palermo adoptó decisiones administrativas inmediatas, entre ellas un decreto que prohibió de forma absoluta el vuelo y operación de drones no autorizados en el casco urbano. Adicionalmente, se activó un 'plan candado', se inició la revisión de las 56 cámaras del sistema de videovigilancia local y se dispuso de una bolsa de incentivos.

Sobre estas medidas, Oviedo Farfán precisó: “Activamos nuestro plan de recompensas por más de 20 millones de pesos para dar con el paradero de las personas que puedan estar en estos hechos que activaron la duda, el temor de nuestras comunidades y sobre todo la zozobra de saber que no estábamos seguros”.

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Escuche aquí la entrevista: