Ataque con explosivos lanzados desde drones deja dos policías heridos en Palermo, Huila

Un ataque con drones cargados con explosivos contra la estación de Policía del municipio de Palermo, Huila, dejó dos uniformados heridos levemente durante la mañana de este jueves 15 de octubre. Así lo confirmó Camilo Castrillón, secretario de Gobierno, Seguridad y Asuntos Comunitarios del departamento, en entrevista con Meridiano Blu, de Blu Radio.

Según explicó el funcionario, los responsables utilizaron drones para lanzar artefactos explosivos contra las instalaciones policiales. El Gobierno departamental rechazó el atentado y advirtió sobre el riesgo que representa esta modalidad para los integrantes de la Fuerza Pública y la población civil.

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“Efectivamente, en la mañana de hoy llevaron a cabo un atentado contra la estación de Policía del municipio de Palermo, con drones, donde dejaron caer unos artefactos explosivos en la estación. Se encuentran dos policías heridos levemente”, señaló Castrillón en diálogo con Meridiano Blu.

Huila reporta cerca de siete atentados con drones en 2026

El secretario de Gobierno del Huila advirtió que los ataques con drones cargados con explosivos han ganado presencia en el departamento. De acuerdo con su balance preliminar, durante 2026 se habrían registrado cerca de siete atentados con esta modalidad.



“No era tan recurrente en el departamento. Sin embargo, ya este año serían prácticamente siete atentados con drones”, afirmó el funcionario, quien reiteró el rechazo de las autoridades frente a estos hechos violentos.

Castrillón indicó que las autoridades buscaban establecer quiénes estuvieron detrás del ataque en Palermo. Al momento de la entrevista, aseguró que no contaban con información concreta sobre los responsables y que esperaban avanzar en las investigaciones tras un consejo de seguridad.

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“Las autoridades están tratando de tomar todas las medidas respectivas. Incluso, esta tarde, a las dos de la tarde, vamos a tener un consejo de seguridad desde el municipio de Palermo”, explicó el secretario en Meridiano Blu.

Un dron cayó en patio de una vivienda

Durante la entrevista también se conoció información sobre la posible afectación a una vivienda del municipio. Según el reporte, uno de los drones cayó en el patio de un inmueble cuyos habitantes se encontraban en el interior y no sufrieron lesiones.

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El funcionario agregó que tampoco tenían reportes oficiales de civiles lesionados. No obstante, señaló que las autoridades evaluarían las afectaciones para establecer el balance definitivo del ataque con explosivos en Palermo.

Dificultades para contrarrestar los ataques con drones

Frente a la capacidad de respuesta de la Fuerza Pública, Castrillón reconoció que la adquisición comercial de estos dispositivos dificulta las labores de prevención y rastreo. Según explicó, los drones pueden comprarse fácilmente por internet, en establecimientos comerciales o mediante el contrabando.

“Ya se consiguen drones de 800.000 pesos en adelante, donde se están utilizando drones pequeños, pero que tienen esa capacidad letal”, manifestó el secretario, quien advirtió sobre los desafíos que representa esta tecnología para las autoridades.

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El funcionario señaló que las Fuerzas Militares trabajan en estrategias para reforzar la protección de las estaciones policiales. Entre las alternativas mencionó la instalación de equipos inhibidores de señales y el uso de mallas que permitan reducir la vulnerabilidad de estas instalaciones frente a los artefactos explosivos lanzados desde el aire.

No obstante, Castrillón reconoció que la implementación de estas medidas enfrenta dificultades presupuestales. Explicó que algunas estaciones cuentan con equipos inhibidores, pero ampliar su cobertura a los cascos urbanos y garantizar protección en más instalaciones requiere recursos adicionales.

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“Los recursos se escasean. Son estrategias que van más allá de la inteligencia para poder no solamente contrarrestar estos eventos cuando se estén presentando, sino también evitarlos”, indicó el secretario de Gobierno.

Autoridades advierten sobre presencia de estructuras armadas

En la entrevista con Meridiano Blu, Castrillón afirmó que en el Huila operan dos columnas armadas, ubicadas hacia el oriente y el occidente del departamento. Según explicó, varios de los ataques de esta modalidad se han registrado en el occidente, particularmente en la zona de La Plata.

El funcionario también mencionó antecedentes en una zona rural de Neiva, específicamente en la vereda Aipecito, y señaló que Palermo se suma a los municipios afectados por este tipo de hechos. Sin embargo, durante la conversación no atribuyó oficialmente el atentado de este jueves a una estructura armada específica.

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Finalmente, el secretario confirmó que la necesidad de recursos adicionales para proteger las estaciones de Policía ha sido planteada en diferentes consejos de seguridad departamentales. Según indicó, el asunto también se abordó en una reunión realizada la semana anterior en Neiva, con la participación de los ministros de Defensa y del Interior.