Alumbrados navideños en Colombia: proponen encenderlos después de las 8 p.m. por riesgo de apagón

El senador Juan Espinal propuso que los alumbrados navideños en Colombia se enciendan después de las 8:00 p. m. para reducir el consumo de electricidad durante diciembre, un periodo en el que, según las advertencias que expuso en entrevista en Mañanas Blu, podría aumentar la presión sobre el sistema energético del país.

El congresista aclaró que su propuesta no consiste en eliminar las luces de Navidad, sino en buscar alternativas para disminuir la demanda de energía. Entre las medidas que planteó están ajustar los horarios de encendido, utilizar bombillos LED y revisar tecnologías de menor consumo para los alumbrados instalados por municipios y empresas de servicios públicos.

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“Yo no estoy diciendo que no se prendan los alumbrados navideños”, afirmó Espinal. Su llamado se produce en medio de las preocupaciones por la disponibilidad de energía y el incremento del consumo que suele presentarse al cierre del año.

¿Por qué preocupa el consumo de energía en diciembre?

Diciembre sería un periodo de alta exigencia para el sistema eléctrico, de acuerdo con las proyecciones XM. Entre los factores expuestos están los niveles de los embalses, la evolución del fenómeno de El Niño y el aumento del consumo en los hogares, asociado al uso de aires acondicionados, neveras, ventiladores y luces navideñas.



Espinal sostuvo que Colombia enfrenta riesgos de un eventual apagón y cuestionó la gestión del Gobierno nacional en materia energética. Sin embargo, durante la entrevista no se presentó una confirmación de que vaya a ocurrir un corte generalizado del servicio.

El senador también recomendó utilizar iluminación LED, al señalar que este tipo de bombillos puede reducir el consumo frente a las luces tradicionales. Además, planteó que las administraciones municipales y las empresas de servicios públicos evalúen alternativas que permitan mantener los alumbrados navideños con un menor gasto de electricidad.

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Las medidas que propone para evitar un apagón

Más allá de los alumbrados, Espinal pidió al Gobierno declarar una emergencia energética, al considerar que esa figura permitiría agilizar trámites relacionados con proyectos del sector. En particular, mencionó los procesos de licenciamiento ambiental y consulta previa para iniciativas que estén cerca de entrar en operación.

El congresista también se refirió a las medidas económicas anunciadas para el sector eléctrico y a los recursos que, según explicó, se han destinado a atender sus necesidades. En la entrevista atribuyó al Gobierno de Petro responsabilidades por los problemas que, a su juicio, enfrenta el sistema.

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Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: