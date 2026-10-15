De La Espriella matiza mensaje sobre elecciones en EE. UU.: respeta relación con ambos partidos

El presidente Abelardo De la Espriella matizó su mensaje sobre las elecciones de medio término en Estados Unidos pero reiteró su posición de afianzar la relación entre ambos países asegurando que en “Colombia hemos mantenido apoyo multipartidista y, en Estados Unidos, el respaldo de esta alianza, a lo largo de su historia, lo han refrendado republicanos y demócratas”.

La respuesta, dada a través de redes sociales, llega luego del reclamo hecho por el representante demócrata Gregory Meeks, miembro de mayor rango del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, quien calificó de “inaceptable” que De la Espriella, como líder extranjero intervenga en las elecciones estadounidenses, pues este hizo su respaldo público a la congresista republicana María Elvira Salazar en su carrera por la reelección en la Cámara de Representantes.

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“El pueblo estadounidense decide quién lo representa en la Cámara, no líderes extranjeros”, dijo Meeks en una carta agregando que el apoyo del presidente colombiano ponía en riesgo la relación bipartidista.

Es por eso que en su mensaje de este jueves, De la Espriella dice que su propósito y el del Gobierno es honrar el legado de la relación histórica.



“El respeto a nuestras instituciones, la defensa de la democracia y el apoyo de los partidos han permitido construir una relación que trasciende gobiernos y diferencias políticas. Hoy reafirmo ese compromiso, que nuestro equipo de Cancillería y la embajadora en Washington, María Consuelo Araújo, llevan a la práctica cada día”, escribió.

Además, el mandatario señaló que siempre respetará a quienes, desde distintas posiciones políticas, han contribuido a fortalecer los vínculos binacionales.

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“Más allá de afinidades personales o coincidencias en asuntos específicos, juntos trabajamos en profundizar la cooperación con todos los sectores políticos estadounidenses y el pueblo norteamericano. Estados Unidos ha sido y seguirá siendo un aliado fundamental y estratégico de Colombia. Nuestros intereses compartidos y el respeto mutuo seguirán guiando esta relación”, añadió.

Colombia y Estados Unidos tenemos 204 años de fructíferas relaciones; en Colombia hemos mantenido apoyo multipartidista y, en Estados Unidos, el respaldo de esta alianza, a lo largo de su historia, lo han refrendado republicanos y demócratas.



Mi Gobierno, el de la Patria… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 15, 2026