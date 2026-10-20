Dos militares murieron y otro más resultó herido en batallón de Sogamoso, Boyacá

Dos militares murieron y otro resultó herido durante un hecho con arma de fuego ocurrido en la madrugada de este martes 20 de octubre en el Batallón de Artillería Número 1, ubicado en Sogamoso, Boyacá. Un perro también sufrió lesiones en medio de lo ocurrido.

Según información preliminar del Ejército Nacional, un soldado profesional habría disparado contra un suboficial y causado heridas a otro uniformado. Posteriormente, el presunto responsable se habría quitado la vida.

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De acuerdo con lo conocido hasta el momento, los hechos ocurrieron al interior de la unidad militar y, por ahora, las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

Tras el incidente, el Ejército activó los protocolos de atención correspondientes, dispuso acompañamiento para la familia del soldado fallecido y coordinó la atención médica de las personas afectadas.



La institución lamentó lo ocurrido y expresó sus condolencias a los familiares y compañeros de los militares fallecidos. Entretanto, las autoridades buscan establecer las circunstancias en las que se produjo el hecho.

Por el momento, la información disponible es preliminar y se espera que las investigaciones permitan determinar con claridad cómo ocurrieron los disparos y qué motivó el incidente en el batallón de Sogamoso, Boyacá.