Registraduría pide a testigos electorales en el exterior no publicar actas: "Pueden tomar fotos"

La Registraduría Nacional del Estado Civil hizo un llamado a los testigos electorales y actores políticos en el exterior para que se abstengan de divulgar fotografías de las actas de votación durante la jornada electoral presidencial que ya comenzó en varios países del mundo. Aunque la ley permite tomar imágenes de los documentos electorales, la entidad insistió en que los resultados oficiales solo pueden ser difundidos por la autoridad electoral una vez cierre la jornada en Colombia.

Así lo manifestó Jaime Suárez, registrador delegado para Asuntos Electorales, durante una entrevista en Mañanas Blu, donde explicó cómo avanza el proceso de votación de colombianos en el exterior y advirtió sobre los riesgos de compartir información parcial o no verificada en redes sociales.

“Lo que les pedimos es no darlas a conocer, difundirlas, pero ellos por ley lo pueden hacer”, afirmó Suárez al referirse a las fotografías de las actas tomadas por testigos electorales. “No las deben publicar, es el llamado que estamos haciendo a no divulgar oficialmente esta información, ya que oficialmente solo la puede dar a conocer la Registraduría”, agregó.

Elecciones en el exterior ya comenzaron

La jornada electoral para los colombianos residentes fuera del país inició oficialmente en Oceanía y Asia, debido a la diferencia horaria. Según explicó Suárez, el primer consulado en abrir fue el de Auckland, Nueva Zelanda, seguido por Sydney y Canberra, en Australia.



“Ayer empezaron a votar en 17 consulados de 13 países en total”, indicó el funcionario, quien además precisó que durante la semana estarán habilitados 116 consulados en 67 países para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto. El domingo electoral, la cifra aumentará a 253 puestos de votación en el exterior.

La Registraduría trabaja en coordinación con la Cancillería para garantizar el funcionamiento de las mesas y la transmisión de resultados. En cada consulado, los cónsules actúan como registradores electorales y son responsables de custodiar el material electoral.

¿Quién tiene acceso a los resultados antes del domingo?

Uno de los temas que generó mayor inquietud durante la entrevista fue el manejo de la información electoral antes de que se conozcan oficialmente los resultados el domingo a partir de las 4:00 de la tarde, hora colombiana.

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Suárez explicó que diariamente se realizan escrutinios en las mesas del exterior y se generan las respectivas actas, las cuales son conocidas por jurados, testigos electorales, observadores internacionales y funcionarios consulares.

“Los testigos de los partidos (…) le pueden tomar fotos a esas actas, eso es permitido”, aclaró el registrador delegado. Sin embargo, insistió en que divulgar ese material antes del cierre oficial podría afectar la confianza en el proceso democrático.

La Registraduría señaló que la información es almacenada en un sistema administrado por la entidad y consolidada posteriormente en el proceso de preconteo nacional. El escrutinio definitivo, como establece la ley electoral colombiana, estará a cargo del Consejo Nacional Electoral (CNE).

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El temor a las noticias falsas y la manipulación

Uno de los argumentos centrales de la Registraduría para pedir prudencia frente a la difusión de actas es el impacto que podrían tener las noticias falsas o la manipulación de imágenes en redes sociales.

“Mucha de esta información empieza a ser también distorsionada”, advirtió Suárez. El funcionario explicó que en ocasiones circulan imágenes incompletas o alteradas que generan interpretaciones erróneas sobre los resultados electorales.

“Aparecen resultados diferentes que no son, actas tachadas que no están tachadas, o si hay alguna corrección del jurado no muestran la última hoja donde están las observaciones”, sostuvo el delegado electoral.

La Registraduría insistió en que los ciudadanos deben acudir únicamente a los canales oficiales para consultar los resultados y evitar caer en cadenas o publicaciones sin verificación.

Observadores y vigilancia internacional

El proceso electoral en el exterior también cuenta con acompañamiento de observadores. Según la entidad, actualmente hay 143 observadores electorales desplegados en más de 27 países, quienes supervisan el desarrollo de la jornada y el cumplimiento de las garantías democráticas.

Además de los observadores, los partidos políticos tienen derecho a acreditar testigos electorales, quienes participan en el escrutinio de cada mesa y pueden verificar las actas elaboradas por los jurados.

“Qué bueno que lo hagan, porque da tranquilidad a los candidatos, a las candidatas y a las campañas”, dijo Suárez al referirse a la posibilidad de tomar fotografías de las actas como mecanismo de control electoral.

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Resultados oficiales se conocerán el domingo

Pese a que las votaciones en el exterior se desarrollan desde varios días antes del domingo electoral en Colombia, la Registraduría reiteró que la divulgación oficial de resultados solo comenzará una vez cierren las urnas en territorio nacional.

El funcionario recordó que así lo establece la legislación colombiana y que el primer boletín oficial será emitido a las 4:00 de la tarde del domingo por los canales institucionales.

“La información electoral oficialmente la debe dar la Registraduría”, concluyó Suárez, reiterando el llamado a proteger la transparencia y legitimidad del proceso democrático.