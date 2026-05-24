Registraduría hace un llamado a los jurados de votación a asistir a las capacitaciones electorales

Faltando una semana para que se abran los comicios a nivel nacional para elegir al nuevo presidente y vicepresidente de la República para el periodo 2026-2030, desde la Registraduría Nacional hacen un llamado a los jurados designados para que asistan a las diferentes jornadas de capacitación que se realizan en el país.

El registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró que estas capacitaciones tienen como objetivo brindar a los ciudadanos las herramientas necesarias para el correcto desempeño de sus funciones el día de las elecciones, es decir, el próximo domingo 31 de mayo. Por medio de estas jornadas esperan garantizar el correcto desarrollo de la jornada electoral, la adecuada atención a los votantes y la transparencia de todo el proceso electoral.

“Por favor, asistan a las capacitaciones presenciales para que entiendan muy bien cuál es su tarea en la mesa de votación. Y recordarles que quienes no asistan a estas capacitaciones o no cumplan su labor como jurados pueden ser sancionados con multas muy altas y, si son servidores públicos, pueden ser incluso investigados disciplinariamente”, dijo Penagos.

Además, señaló que los jurados de votación desempeñan dos tareas determinantes para garantizar el buen desarrollo de las elecciones: contar los votos y diligenciar de manera manual los resultados de las votaciones en los formularios E-14 o actas electorales.



Según explicó el registrador, la participación activa y comprometida de cada uno de los ciudadanos es clave para fortalecer la democracia y asegurar la legitimidad de los resultados.

“El proceso de capacitación viene avanzando muy bien y yo he dicho claramente: si los jurados se capacitan bien, vamos a tener unas elecciones muy claras y precisas, porque en la mesa de votación es donde ocurren los dos momentos más importantes de unas elecciones como las nuestras, que son manuales: los jurados cuentan los votos y diligencian, llenan a mano las actas electorales y las firman”, agregó el registrador.

Desde la Registraduría le recuerdan a la ciudadanía que ser jurado de votación es un deber de obligatorio cumplimiento y que la capacitación es fundamental para conocer los procedimientos, responsabilidades y protocolos que rigen la jornada electoral.