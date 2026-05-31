¿Su huella no aparece? Errores, dudas y cómo funciona la nueva biometría en elecciones

Antes de recibir el tarjetón y dirigirse a las urnas, miles de colombianos deberán pasar por un proceso que se ha convertido en una de las principales barreras contra la suplantación de identidad en las elecciones: la autenticación biométrica. Aunque para muchos ciudadanos se trata de un procedimiento rutinario, su funcionamiento y alcance continúan generando dudas de cara a la jornada presidencial.

Este sistema, implementado por la Registraduría Nacional en diferentes puestos de votación, utiliza las características físicas únicas de cada persona para confirmar su identidad. En Colombia, el método elegido es la comparación de huellas dactilares, una tecnología que busca verificar que quien se presenta a votar es realmente el titular de la cédula.

La biometría se basa en un principio sencillo: no existen dos huellas exactamente iguales. Cuando un ciudadano coloca uno de sus dedos sobre el lector, el sistema compara esa información con los registros almacenados en las bases de datos oficiales. Si la coincidencia es positiva, la identidad queda validada y el proceso electoral puede continuar.

Sin embargo, aunque la tecnología ha demostrado ser una herramienta efectiva para fortalecer los controles electorales, no está exenta de limitaciones. Expertos en seguridad digital señalan que ningún mecanismo tecnológico ofrece una precisión absoluta y que siempre existe un margen de error, especialmente cuando intervienen factores humanos, físicos o técnicos.



Entre las situaciones más comunes que pueden afectar la validación biométrica aparecen las huellas deterioradas por el desgaste natural de la piel, ciertas condiciones dermatológicas o actividades laborales que modifican las marcas dactilares con el paso del tiempo. También pueden presentarse inconvenientes en personas con limitaciones físicas en manos o dedos, así como en ciudadanos cuyos registros biométricos no figuran correctamente en las bases de datos.

A pesar de estos escenarios, la normativa electoral contempla protocolos especiales para garantizar que ningún votante pierda la posibilidad de participar. Cuando la verificación no puede realizarse de manera satisfactoria, los operadores deben reportar el caso y activar procedimientos alternativos de identificación que permitan continuar con el proceso.

La Registraduría ha dispuesto dos modalidades de autenticación. En algunos puestos de votación, la validación se realiza antes de que el ciudadano llegue a la mesa electoral. Allí, funcionarios especializados verifican la identidad y entregan un comprobante que sirve como constancia del procedimiento. Ese documento debe ser presentado posteriormente ante los jurados. En otros puntos, la autenticación ocurre directamente en la mesa de votación. En este modelo, los jurados supervisan la verificación en tiempo real y autorizan de inmediato la participación del elector una vez el sistema confirma la identidad.

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El uso de esta tecnología también ha impulsado mayores medidas de protección de la información personal. Las entidades encargadas del proceso aplican mecanismos de cifrado, controles de acceso y sistemas de auditoría que permiten rastrear quién consulta o manipula los datos biométricos. Estas medidas buscan reducir riesgos relacionados con el manejo indebido de información sensible.

No obstante, el crecimiento de herramientas basadas en inteligencia artificial ha abierto nuevos debates sobre la seguridad digital. Algunos especialistas advierten que los avances tecnológicos han incrementado los intentos de manipulación de identidades mediante contenidos falsificados, lo que ha llevado a reforzar los sistemas de autenticación y vigilancia.

En medio de una elección presidencial de alta expectativa, la biometría se perfila como una de las principales herramientas para blindar la transparencia del proceso. Aunque puede enfrentar desafíos técnicos puntuales, su objetivo sigue siendo el mismo: garantizar que cada voto corresponda a la persona que legítimamente tiene derecho a ejercerlo.