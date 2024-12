Embajador en Uruguay sobre bandera del M-19: “De mi lado no estaba previsto”

“Hubo un momento de confusión”, pero finalmente las “cosas fluyeron”, explicó el embajador de Colombia en Uruguay, Francisco Coy, sobre el polémico momento que se vivió ayer durante la condecoración del presidente Gustavo Petro al expresidente uruguayo José ‘Pepe’ Mujica con la Cruz de Boyacá, a las afueras de Montevideo este jueves, 5 de diciembre.

En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, el embajador Coy, quien estuvo presente allí, se pronunció sobre dicho episodio, en el que, cabe recordar, el jefe de Estado sacó una bandera del M-19 durante la ceremonia, lo que, según los videos, provocó un cruce entre él y la directora del Dapre, Laura Sarabia por los protocolos ya organizados.

“Esa parte no la vi y no la entendí. De mi lado no estaba previsto de esa manera, nosotros habíamos llegado temprano, el equipo de protocolo a organizar y ensañar. Esto fue una cosa que surgió al final y no entendí bien si la bandera no era la que se esperaba o la forma en que se desplegó. Pasó muy rápidamente”, detalló el funcionario.

¿Llevar y sacar la bandera del M-19 fue algo planeado?

“No la conocía. Yo insisto en que era una ceremonia particular, no puedo decir mucho, no estaba al tanto y por eso tampoco puedo entender que razonamiento había detrás de eso. Es atípico, es lo único que puedo decir”, recalcó.

¿Lo que estaba previsto dentro de la casa del expresidente era con las banderas de Uruguay y Colombia?

El embajador Coy aseguró que no tenían planeado desplegar banderas, pero sí aseveró que este tipo de ceremonias se hacen en lugares diferentes con las formalidades que aplican. El evento de este jueves, según explicó, se realizó así porque en la casa del expresidente Mujica no había mucho espacio y todo se debió apresurar por las condiciones de salud del exmandatario uruguayo.

“Creo que no. Estas ceremonias se hacen en ambientes dispuestos por Colombia con unas formalidades que aquí no aplicaban. Entonces, por la condición del expresidente Mujica, lo que se acordó fue ir a entregarle la condecoración”, indicó.

En condiciones normales, de acuerdo con el embajador, se hace con un protocolo establecido, es decir, los himnos de los países, mostrar la bandera nacional, “pero no se hizo”. Además, se debe leer el decreto en propiedad y solo se leyeron algunas partes para “abreviar la ceremonia”.