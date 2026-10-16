Escalada de violencia en el Huila: tres ataques en menos de 48 horas

A los ataques con drones registrados en Palermo, Huila, el jueves en horas de la tarde, que dejaron dos policías heridos, y en Teruel, este viernes al mediodía, donde un uniformado resultó herido, se suma ahora un hostigamiento contra la fuerza pública en el municipio de Íquira.

La situación genera preocupación entre los habitantes del occidente del Huila, especialmente por la cercanía entre Íquira y Teruel, municipios con una distancia de aproximadamente 30 minutos.

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Entretanto, tropas se desplegaron en la zona para apoyar a los uniformados y atender esta situación de alteración del orden público.

Además, se conoció que sobre la estación de Policía de Íquira también se registró el sobrevuelo de drones, aunque, al parecer, no se habrían lanzado artefactos explosivos.