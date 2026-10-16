Nos están poniendo a generar a pérdidas: Andeg por resolución de la CREG sobre energía térmica

El presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Colombia (Andeg), Alejandro Castañeda, cuestionó la meta térmica del estatuto de riesgo de desabastecimiento de la CREG, que fija a las plantas térmicas la producción de 100 GWh/día para ahorrar agua en los embalses como medida para hacerle frente al fenómeno de El Niño.

Castañeda asegura que esta medida desconoce las reglas generales del mercado y la realidad financiera que enfrentan actualmente las empresas generadoras, debido a la deuda de 2,4 billones de pesos que la intervenida Air-e acumula con el sector.

Publicidad

“El problema de esa orden de generación es que a los térmicos se les está pagando el costo y ni siquiera son capaces de recuperar el costo del combustible. Cuando a mí me pagan el costo del combustible, pues yo tengo que pagar impuestos, y lo que Air-e me está dejando de pagar me tiene asfixiado. Adicionalmente, me toca comprar el combustible hoy para que me lo paguen en 45 días.

Entonces, obviamente, esa resolución de la CREG no está funcionando y desconoce un poco las reglas generales del mercado, que son la aplicación del cargo por confiabilidad. Que funcione el cargo por confiabilidad”, sostuvo.



Durante su participación en el Congreso del Mercado de Energía Mayorista, que concluyó este viernes en Cartagena, el presidente de Andeg también señaló que las térmicas aportan entre el 29 % y el 30 % de la energía que consume el país, y que su participación máxima puede llegar a entre el 45 % y el 48 %.

“Entonces, yo lo que espero es que las lluvias nos aporten, pues, obviamente, el agua suficiente para poder llegar a finales de noviembre con un nivel de embalse adecuado. Digamos que no estamos tan mal porque, cuando uno compara el nivel de los embalses hoy con lo que pasó en 2023 o en 2015, estamos cuatro puntos porcentuales por encima de 2023 y 12 puntos porcentuales por encima de 2015-2016”, detalló.

Publicidad

Para Castañeda, es necesario que la CREG ajuste o elimine esta medida del estatuto de riesgo de desabastecimiento.

“(...) El problema aquí es que nadie en un sector eléctrico como el nuestro está obligado a generar y, además, perder plata mientras genera. Eso no tiene ningún sentido desde el punto de vista económico, y lo que esperamos es que la CREG entienda eso y ajuste y corrija, en consecuencia, ese estatuto o lo elimine”.

Publicidad

Acerca de cómo la crisis de Air-e afectó al sistema eléctrico del país y puso en aprietos a las empresas generadoras para hacerle frente al fenómeno de El Niño, el presidente de Andeg indicó que el anterior Gobierno les dejó un enorme déficit de flujo de caja.

“La solución que se dio en los últimos dos años fue: ‘Generadores, vendan la energía, así no se les pague’. Pues eso le dejó un hueco gigante al sistema y nos dejó un hueco gigante a nosotros. Las deudas de Air-e con nosotros hoy suman 2,4 billones de pesos. Imagínate salir a comprar combustible hoy cuando me están debiendo 2,4 billones de pesos. Pues eso genera una presión demasiado grande de caja. Los combustibles para prender todo el parque térmico durante un mes nos valen más o menos entre 1,6 y 1,8 billones de pesos. Entonces, ya estamos arrancando con más de un mes sin caja para poder comprar combustible. Ese es el mensaje que también se le ha dado a la CREG: cuando dice que solamente va a pagar el costo del combustible, nos está poniendo a generar a pérdida”, precisó.

Según los últimos indicadores, las plantas térmicas produjeron 92 GWh/día, de los 100 GWh/día que exige la medida de la CREG.