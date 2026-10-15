Presidente pide a funcionarios del MinInterior denunciar a congresistas si llega a haber presiones

El presidente Abelardo De La Espriella estuvo este jueves reunido con funcionarios de los ministerios del Interior, Hacienda y Cultura.

En el Ministerio del Interior aseguró que los funcionarios e incluso el mismo ministro Rodrigo Lara deben denunciar si se llegan a presentar casos de presiones o condicionamientos de algunos congresistas.

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“El gobierno tendrá que hacerlo público, y ustedes tendrán que informarle al ministro y el ministro me informará. El país tiene que saber los motivos por los cuales determinados legisladores se oponen a la agenda legislativa. El Ministerio del Interior tiene que separar con absoluta claridad la interlocución política legítima de cualquier intento de convertir esa interlocución en cargos, contratos o recursos públicos, como si fuesen moneda de cambio”, dijo De La Espriella.

El mandatario también dijo que, si eso se llega a presentar, los casos en cuestión serán castigados con severidad.



En ese mismo sentido, manifestó que el gobierno va a garantizar la seguridad de todas las personas sin importar su posición política, pero también advirtió que la Unidad Nacional de Protección debe hacer una revisión de los esquemas para poder determinar quiénes realmente lo necesitan.

