Unidad para las Víctimas prioriza reparación de comunidades negras, raizales y palenqueras

Tras más de una década de espera, el Estado colombiano formalizó la implementación del Decreto Ley 4635 de 2011, una norma dirigida a garantizar medidas de atención, asistencia y reparación integral para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. La protocolización de esta reglamentación marca un paso relevante en el reconocimiento de derechos, con un enfoque que incorpora dimensiones culturales y territoriales.

El proceso culmina luego de 14 años desde la expedición inicial del decreto, tiempo durante el cual diferentes sectores comunitarios insistieron en la necesidad de establecer mecanismos claros para su aplicación. La normativa busca responder a las particularidades de estos grupos poblacionales, contemplando su relación con el territorio, sus prácticas culturales y sus estructuras organizativas.

La consolidación de este decreto fue resultado de un proceso de concertación que involucró a múltiples actores. Durante más de un año se desarrollaron espacios de diálogo en distintas regiones del país, donde se recogieron propuestas y necesidades específicas de las comunidades. En total, se llevaron a cabo 34 asambleas territoriales que permitieron estructurar un marco normativo ajustado a las realidades locales.



¿Qué posibilidades abre la nueva normativa?

Arnulfo Cardosi Rubio, delegado al Espacio Nacional de Consulta Previa por el departamento de Bolívar, calificó la formalización como un hecho significativo para las comunidades. Según explicó, la reglamentación abre la posibilidad de restablecer condiciones de vida con garantías institucionales, así como fortalecer el respeto por los derechos colectivos.

Por su parte, desde la institucionalidad, la directora encargada de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Alix Aguilar, destacó el alcance del proceso participativo. De acuerdo con la funcionaria, este ejercicio permitió avanzar en una reglamentación que facilita el acceso a medidas de reparación con enfoque diferencial étnico, alineadas con los derechos reconocidos a estas comunidades.



Por su parte, liderazgos sociales también subrayaron el impacto del anuncio. Nelly Murillo López señaló que este avance representa un reconocimiento esperado durante años, en el que las particularidades culturales y sociales comienzan a ser consideradas dentro de las políticas públicas.

El Decreto 4635 forma parte de un conjunto de normas diseñadas para atender a poblaciones específicas dentro del marco de reparación integral. En este grupo también se encuentran el Decreto 4633, orientado a pueblos indígenas, y el Decreto 4634, enfocado en la población Rrom. Estas disposiciones han sido impulsadas para atender las necesidades diferenciadas de grupos étnicos en el país.

La implementación de esta reglamentación se produce en el contexto del gobierno del presidente Gustavo Petro, que ha priorizado el desarrollo de políticas orientadas al reconocimiento de la diversidad y la inclusión. La protocolización del decreto se convierte en uno de los avances recientes en materia de atención a víctimas, consolidando una agenda institucional centrada en el enfoque diferencial.

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A partir de este momento, el desafío se traslada a la ejecución de las medidas contempladas en la norma. Esto implica coordinar acciones entre entidades del Estado, garantizar recursos y asegurar que los beneficios lleguen efectivamente a los territorios donde habitan las comunidades. La reglamentación establece lineamientos que deberán traducirse en programas concretos de atención, asistencia y reparación, como avance del Gobierno actual hacia un país más equitativo e inclusivo.