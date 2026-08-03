El Gobierno de Gustavo Petro está terminando en medio de graves escándalos de corrupción

El gobierno de Gustavo Petro está teniendo un lánguido y escandaloso final, apenas a cuatro días del final del actual periodo de gobierno, no se habla de las ejecutorias o de su legado, sino que el foco se ha concentrado en los casos de corrupción que se habrían producido en el entorno presidencial

Además de las muy delicadas acusaciones de la española Eva Ferrer, se suman las denuncias de la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez, sumado a las revelaciones sobre los presuntos tratos entre la excongresista Gloria Arizabaleta y uno de los abogados del presidente Petro y a la extraña influencia de las jóvenes Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz en la contratación estatal tras conseguir penetrar el círculo cercano del jefe de Estado.

Angie Rodríguez, quien este fin de semana fue declarada insubsistente, denunció que la mesa de negociaciones que intentó instalar el gobierno Petro con los exjefes paramilitares, buscaba que los excomandantes de las autodefensas enlodaran al presidente electo Abelardo De La Espriella, al fallecido exvicepresidente Germán Vargas Lleras y al expresidente Álvaro Uribe y los vincularan con acciones criminales, para perjudicarlos de cara a la campaña presidencial.

Otro capítulo es el de Gloria Arizabaleta, expresidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara, quien fue llamada a indagatoria por la Corte Suprema porque habría pedido al gobierno puestos y prebendas a cambio de favorecer al presidente Petro.



Adicionalmente, este fin de semana la Procuraduría abrió investigación para determinar el alcance de las posibles irregularidades que habría cometido la joven Gabriela Muñoz, muy cercana al presidente Petro, en contratación en la Aeronáutica Civil.

Sumado a esto, la Fiscalía está pendiente de la posibilidad de que el expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa, cuente ante la justicia los detalles de las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente 2022.

Gustavo Petro fue una oportunidad perdida para que la izquierda se pudiera consolidar como una verdadera alternativa de poder con vocación de permanencia en el tiempo. Eso lo demuestra la victoria de su némesis, Abelardo De La Espriella, en las urnas.