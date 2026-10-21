¿Por qué hubo discusión entre representantes del Centro Democrático en el Congreso?

Este miércoles, 21 de octubre, se viralizó el momento en que los representantes Jaime Arizabaleta y José Jaime Uscátegui, del Partido Centro Democrático, sostuvieron una fuerte discusión durante el debate sobre la Ley de Sometimiento en el Congreso de la República.

En el clip se ve cómo ambos representantes, del mismo partido, se encaran en discusión y comienzan a levantarse la voz, como haciendo señas de reclamo entre ambos mientras no se quitan la mirada de encima, hasta que compañeros de ellos intervienen y los separan para evitar que todo pudiera escalar.

#VERGONZOSO 🤔 Representantes a la Cámara por el partido Centro Democrático, Jaime Arizabaleta y José Jaime Uscátegui, fueron grabados protagonizando una fuerte discusión previo al debate sobre la Ley de Sometimiento que a esta hora se lleva a cabo en el Congreso de la República. pic.twitter.com/Kpnl0ISxoB — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 21, 2026

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¿Por qué hubo discusión entre representantes?

Luego de que se viralizara este video, a través de sus redes, Jaime Arizabaleta explicó la situación que se vivió. Dijo que sí hubo una fuerte discusión, pero “fue algo del momento” y eso no cambia “el aprecio el cariño y el respeto que hay”. Sin embargo, no explicó la razón de la pelea, pero estaría relacionado con este debate.

“Bueno hay momentos que uno tiene que reflexionar y hay veces hay actitudes de uno que no son las mejores, que se tienen que corregir. Hablé con él, que es miembro de mi partido, que le tengo aprecio y él a mí. Vamos a echar para adelante. Discúlpenme por ese encontronazo”, aseguró.



De parte de José Jaime Uscátegui no hubo pronunciamiento, pero se supo que el altercado no pasó a mayores y ambos sostuvieron una segunda conversación, en donde se habló de manera más tranquila entre las partes.

Todos nos equivocamos y hoy me equivoqué, por eso pido disculpas. pic.twitter.com/8c1F3U9DuF — Jaime Arizabaleta (@jarizabaletaf) October 21, 2026

¿De qué trata la Ley de Sometimiento?

La iniciativa mantiene la decisión de no realizar negociaciones políticas con grupos armados ilegales, entre los principales cambios incluidos por los congresistas ponentes está la inclusión de un filtro de control para la acreditación de los miembros de las estructuras ilegales.

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Avanza la ley de sometimiento que prepara el Gobierno. El ministro de Justicia, Iván Cancino, entregó nuevos detalles sobre las reglas que tendrá este mecanismo. El funcionario dejó claro que se tratará de un proceso de carácter jurídico y no político, con condiciones específicas para quienes quieran acogerse y acceder a los beneficios que contempla la iniciativa.

Por esta razón, el ministro explicó que la persona que vaya a dialogar con el Gobierno deberá ser abogado, porque el proceso estará planteado desde el ámbito jurídico.