Condenan a Juliana Guerrero: Recap Blu, programa del 9 de septiembre de 2026

Actualizado: 9 de sept, 2026
Estos fueron los temas tratados este 9 de septiembre, en Recap Blu:
- Juliana Guerrero reconoció falsedad en sus títulos universitarios y fue condenada a tres años, pero no irá a la cárcel.
- El presidente de Andesco, Camilo Sánchez, alertó la situación energética en el país.
- El representante a la Cámara Santiago Osorio explicó su tutela y la polémica por la orden de ocultar, por ahora, de las redes sociales de Presidencia las imágenes del mandatario caminando entre los cadáveres de los dados de baja.
- El exembajador de Estados Unidos James B. Story analizó la alianza entre el Gobierno Trump y Delcy Rodríguez en Venezuela.
- Jennifer Pedraza pone en duda el arrepentimiento de Juliana Guerrero: “Le mandaron a decir qué tenía que decir”.
- Se registró un fuerte tiroteo en las afueras de la Iglesia La María en el sur de Cali.
- El presidente Abelardo De la Espriella anuncia la firma de 11 decretos con medidas para agilizar el traslado de recursos para la reconstrucción y otras medidas a un mes del terremoto del 10 agosto.