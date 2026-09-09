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Condenan a Juliana Guerrero: Recap Blu, programa del 9 de septiembre de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

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Blu Radio referencia
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de sept, 2026

Estos fueron los temas tratados este 9 de septiembre, en Recap Blu:

  • Juliana Guerrero reconoció falsedad en sus títulos universitarios y fue condenada a tres años, pero no irá a la cárcel.
  • El presidente de Andesco, Camilo Sánchez, alertó la situación energética en el país.
  • El representante a la Cámara Santiago Osorio explicó su tutela y la polémica por la orden de ocultar, por ahora, de las redes sociales de Presidencia las imágenes del mandatario caminando entre los cadáveres de los dados de baja.
  • El exembajador de Estados Unidos James B. Story analizó la alianza entre el Gobierno Trump y Delcy Rodríguez en Venezuela.
  • Jennifer Pedraza pone en duda el arrepentimiento de Juliana Guerrero: “Le mandaron a decir qué tenía que decir”.
  • Se registró un fuerte tiroteo en las afueras de la Iglesia La María en el sur de Cali.
  • El presidente Abelardo De la Espriella anuncia la firma de 11 decretos con medidas para agilizar el traslado de recursos para la reconstrucción y otras medidas a un mes del terremoto del 10 agosto.

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