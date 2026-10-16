Intervienen hospital de San Andrés: solo un cirujano para varios servicios y deterioro en sede

La Superintendencia de Salud ordenó la intervención por un año del hospital de San Andrés tras evidenciar graves fallas en la atención a pacientes y problemas financieros.

“Las acciones de inspección y vigilancia realizadas por la Supersalud entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre del presente año evidenciaron limitaciones significativas en la capacidad resolutiva del hospital de tercer nivel de complejidad que atiende a más de 60.000 usuarios en la isla”, indicaron desde la entidad.

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Entre los hallazgos está, por ejemplo, que están prestando 46 servicios de los 59 habilitados, no se contaban con las especialidades médicas de manera permanente como cardiología pediátrica, oncología, reumatología y neumología, entre otros.

“A esta situación se suma que el hospital dispone de un solo cirujano general para atender simultáneamente diferentes servicios, lo que restringe su capacidad de respuesta frente a las necesidades asistenciales de la población. Adicionalmente, se identificaron pacientes en lista de espera quirúrgica con tiempos prolongados de más de un año y 3.676 estudios de radiología pendientes de lectura”, agregó la SuperSalud.



Por otro lado, también evidenciaron graves afectaciones en la infraestructura que no cumplían los mínimos requerimientos o protocolos para la prevención de infecciones, limpieza y desinfección, esterilización, seguridad transfusional y funcionamiento del laboratorio clínico, entre otros.

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“La Supersalud también documentó que pese haberse dado un anticipo del 50 por ciento por $858 millones para la adquisición de una máquina para el tratamiento de residuos biológicos, esta no se ha entregado porque el hospital no ha realizado las adecuaciones físicas para su instalación”, sumó el informe.

En cuanto a las finanzas, además de los problemas con los estados financieros, hay rezago en la facturación de aproximadamente de $3.605 millones, con corte a diciembre de 2025.