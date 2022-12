Un colombiano es el encargado de prepararle exclusivamente el café a Tom Cruise

Juan Manuel Certain, un colombiano que vive en Estados Unidos y es el encargado de preparar el café al actor estadounidense Tom Cruise.



“Mi familia es cafetera, el abuelo creó la fina en 1961 en Cauca y nosotros estamos desde el año 1999 llevando café a Estados Unidos con mi empresa que se llama Villa Miriam.



Nosotros le surtimos a unos peleadores de WFC y Tom es muy fanático de la lucha y uno de los peleadores le dio café a Tom y le encantó. Eso fue hace dos años”, narró Certain.



Narró que el actor de Hollywood se cuida mucho y no come azúcares ni harinas, pero su adicción es el café “y cuando probó el nuestro quedó enamorado”.



“Él no toma tino, él toma expresso, se toma unos cinco shots de café al día”, añadió.



Finalmente, aseguró que “sin duda alguna” el café colombiano es el mejor del mundo, gracias a la biodiversidad, el clima y la altura, entre otros.